Thành lập thành phố Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điều động, bổ nhiệm giám đốc công an hai tỉnh

Bộ trưởng Công an điều động đại tá Vũ Như Hà giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đại tá Nguyễn Tiến Trung giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.