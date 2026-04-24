Liên minh Phát triển Xuất bản & Văn hóa đọc Việt Nam mới được thành lập, kỳ vọng tạo ra sức mạnh chung đưa văn hóa đọc lan tỏa rộng hơn, đưa toàn ngành vươn tới chuẩn mực cao hơn.

Sáng 24/4, ba đơn vị lĩnh vực xuất bản và phát hành gồm Alpha Books, Đông A và First News đã chính thức ký kết và công bố thành lập "Liên minh phát triển xuất bản & văn hóa đọc Việt Nam" (Vietnam Reading Alliance - VRA) tại Read Station (Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội).

VRA là liên minh hợp tác tự nguyện giữa các đơn vị trong lĩnh vực xuất bản, giáo dục và văn hóa, ra đời nhằm tạo ra một nền tảng kết nối chung, chia sẻ nguồn lực, nơi thế mạnh của từng đơn vị được nhân lên thông qua sự phối hợp hành động. Mục tiêu của liên minh là tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng, thúc đẩy văn hóa đọc, nâng cao chuẩn mực xuất bản, góp phần hình thành xã hội học tập.

Đại diện 3 đơn vị Đông A, Alpha Books và First News ký kết thành lập "Liên minh phát triển xuất bản & văn hóa đọc Việt Nam". Ảnh: Trạm Đọc.

'Ba cây chụm lại' vượt qua thách thức

Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Tổng giám đốc Alpha Books - cho rằng Liên minh được thành lập để các đơn vị chung tay làm những việc mà một đơn vị đơn lẻ không đủ nguồn lực thực hiện. "Chúng tôi xác định đây là Liên minh mở. Chúng tôi mong muốn có thêm sự đồng hành của các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội, các nhà xuất bản, công ty sách, đơn vị công nghệ - truyền thông, tổ chức giáo dục,... để cùng xây dựng một hệ sinh thái văn hóa đọc rộng mở, bền vững", bà Việt Hà nói.

Cũng theo Tổng giám đốc Alpha Books, trong thời gian tới, Liên minh sẽ thực hiện các công việc trọng tâm gồm: Thứ nhất, tổ chức hội sách và sự kiện văn hóa đọc trên toàn quốc; thứ hai, góp phần xây dựng thêm thư viện, các điểm đọc; thứ ba, cùng thúc đẩy ý thức bản quyền, bảo vệ bản quyền số, hạn chế tình trạng sách lậu.

Ngoài ra, Liên minh cũng tư vấn và phát triển điểm đọc tại trường học và cộng đồng; vận động và phát triển hệ thống thư viện tư nhân, thư viện doanh nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo nhân sự cho ngành xuất bản; tổ chức và tham gia các chiến dịch truyền thông, sự kiện cộng đồng và các hoạt động khơi dậy tình yêu sách trong xã hội.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Tổng giám đốc Alpha Books - phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Thúy Hạnh.

Đánh giá về tầm quan trọng của Liên minh trong thời điểm này, ông Nguyễn Việt Thắng - Phó giám đốc Công ty Sách Đông A - cho biết sự hợp tác giữa các đơn vị ngày càng trở nên thiết yếu, đặc biệt khi thị trường sách có nhiều thay đổi, hành vi đọc phân tán, kênh bán đa dạng, chi phí vận hành cao. Việc hợp tác giúp mỗi đơn vị phát huy được thế mạnh, giảm thiểu các rủi ro, đồng thời tận dụng được nguồn lực chung, để đi đường dài được với sách và phát triển văn hóa đọc.

Chủ tịch HĐQT Alpha Books, ông Nguyễn Cảnh Bình ví sự hợp tác như câu "Một cây làm chẳng nên non / Ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Theo ông Nguyễn Cảnh Bình, nếu chỉ hô hào phát triển văn hóa đọc mà không có cơ chế, hợp tác thì khó thực hiện. Chủ tịch HĐQT Alpha Books cho biết Liên minh bắt đầu hoạt động từ những việc gần gũi nhất như tổ chức hội sách, kết hợp quầy sách với hoạt động mỹ thuật, âm nhạc để tạo thành không gian sinh hoạt cộng đồng.

Chủ tịch HĐQT Alpha Books, ông Nguyễn Cảnh Bình cho rằng Liên minh hoạt động cần có mục tiêu, lợi ích cụ thể, tạo ra doanh thu; song song việc thực hiện những mục tiêu dài hạn. Ảnh: Thúy Hạnh.

Liên minh hoạt động theo nguyên tắc bình đẳng, minh bạch

Bàn về tính hiệu quả trong hợp tác của Liên minh, ông Nguyễn Cảnh Bình cho rằng Liên minh hoạt động cần có mục tiêu, có KPI, có lợi ích cụ thể, tạo ra doanh thu; song song với việc thực hiện những mục tiêu dài hạn. Chủ tịch HĐQT Alpha Books hướng tới mục tiêu có 100 hội sách, 1.000 thư viện khắp cả nước và 10 triệu công dân học tập suốt đời.

Phó chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản Việt Nam Đỗ Quang Dũng nhiệt liệt ủng hộ sự hình thành Liên minh VRA. Ông Dũng cho rằng ngành xuất bản còn nhiều thách thức, cần sự bền bỉ dài hạn của các đơn vị. Liên minh sẽ giúp các đơn vị có nguồn lực hỗ trợ nhau, giúp toàn ngành cùng phát triển.

Phó chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản Việt Nam Đỗ Quang Dũng nhiệt liệt ủng hộ sự hình thành Liên minh VRA. Ảnh: Thúy Hạnh.

VRA hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và minh bạch. VRA có mô hình vận hành không hình thành lợi nhuận chung hay "lợi ích nhóm", hoạt động với ba nguyên tắc cốt lõi.

Thứ nhất, mô hình Đơn vị chủ trì (Lead): Mỗi dự án hoặc hội sách sẽ có một đơn vị đóng vai trò Lead để điều phối từ khâu pháp lý, mặt bằng đến truyền thông và vận hành.

Thứ hai, chia sẻ rủi ro và lợi ích công khai: Mọi chi phí được công khai, minh bạch. Các thành viên cùng đóng góp và chia sẻ rủi ro theo tỷ lệ tham gia dự án.

Thứ ba, cam kết thị trường lành mạnh: Các đơn vị cam kết không phá giá thị trường và không ảnh hưởng đến hệ thống đại lý hiện hữu.

VRA chào đón các đơn vị xuất bản và phát hành tham gia với các phương án hợp tác linh hoạt như tham gia trực tiếp, đồng đầu tư, hoặc cung cấp sản phẩm cho đơn vị đầu mối với chiết khấu ưu đãi.