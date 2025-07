Thanh Hóa: Nhiều nơi ngập lụt bị chia cắt, tiếp tục sơ tán người dân

Chiều 22/7, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa lớn, gây ngập lụt cục bộ, chia cắt, nhiều nơi tiếp tục sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Theo đó, ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Trung Lý (Thanh Hóa), cho biết trưa 22/7, do ảnh hưởng của bão số 3, mưa lớn kéo dài khiến chiếc đò ngang tại khu vực sông Mã, đoạn qua bản Pá Húa, bị đứt dây neo, trôi dạt và chìm. Chiếc đò thuộc sở hữu của ông Cứ A Lộng, người dân địa phương.

Cùng thời điểm, chính quyền xã Trung Lý đã di tản 180 hộ dân tại 11 bản ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đến tránh trú tạm thời tại nhà văn hóa bản.

Nước dâng ở đập tràn xã Na Mèo.

Còn ông Đỗ Tất Hùng, Chủ tịch UBND xã Hóa Quỳ (Thanh Hóa), cho biết trưa 22/7, trên địa bàn xã có mưa to đến rất to, gây ngập cục bộ ở nhiều nơi. Tại làng Mài và làng Sao có hơn 200 hộ dân đang bị cô lập do tuyến cầu tràn bị ngập sâu, các phương tiện không thể di chuyển qua lại.

Khu vực xã Hoá Quỳ bị chia cắt.

Chính quyền xã Hoá Quỳ đã phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức tiếp tế nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân. Ngoài ra, trong xã có 2 hộ thuộc khu vực nguy hiểm đã được di dời đến nơi an toàn.

Cũng trong chiều ngày 22/7, ảnh hưởng của bão số 3, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện gió giật mạnh, mưa lớn kéo dài khiến hàng loạt cây xanh bị bật gốc, bảng biển quảng cáo gãy đổ gây cản trở giao thông.

Chiều 22/7, lực lượng chức năng ở các khu vực bị ngập lụt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục kiểm tra tình hình, hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, hoặc sơ tán đến nơi an toàn...

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa, lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương đang tiếp tục chủ động, linh hoạt theo dõi tình hình mưa lũ để có phương án ứng phó kịp thời.

Bão Wipha đổ bộ đất liền, Hưng Yên mưa to Trưa 22/7, tâm bão số 3 đi vào khu vực Hưng Yên - Ninh Bình, gây mưa lớn diện rộng, gió giật cấp 10 và nguy cơ cao ngập lụt vùng ven biển, cửa sông.