Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở, xâm thực bờ biển

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND huyện Hoằng Hóa theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở, xâm thực và báo cáo kịp thời khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Huyện tổ chức cắm mốc quan trắc theo dõi và biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở, xâm thực. Đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi xảy ra triều cường, nước biển dâng do bão, áp thấp nhiệt đới.

Địa phương khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai phương án trọng điểm phòng, chống thiên tai khu vực bờ biển ở các xã Hoằng Trường, Hoằng Thanh, Hoằng Phụ (huyện Hoằng Hóa) đảm bảo an toàn cho người và tài sản theo phương châm “4 tại chỗ”; nhất là sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân, cơ quan bị ảnh hưởng khi có tình huống xảy ra. Huyện thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế sự phát triển của sạt lở, xâm thực (sử dụng rọ thép, đá hộc,... gia cố hộ chân khu vực sạt lở).

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Hoằng Hóa kiểm tra, khảo sát, đánh giá cụ thể về phạm vi, quy mô, mức độ sạt lở, xâm thực bờ biển và xác định giải pháp xử lý phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để đầu tư, triển khai thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và ổn định lâu dài cho khu vực bờ biển bị sạt lở, xâm thực....

Theo báo cáo của UBND huyện Hoằng Hoá, thời gian qua, khu vực bờ biển thuộc các xã Hoằng Trường, Hoằng Thanh, Hoằng Phụ đã xảy ra hiện tượng sạt lở, xâm thực bờ biển. Đặc biệt, từ cuối tháng 7/2024 đến nay, do ảnh hưởng của triều cường, sóng lớn với tần suất cao và ảnh hưởng của mưa, lũ do hoàn lưu bão số 2 nên hiện tượng sạt lở, xâm thực bờ biển xảy ra rất nhanh và nguy hiểm, diễn biến rất phức tạp. Phạm vi bị sạt lở, xâm thực khoảng 25ha, trong đó điểm xâm thực vào bờ sâu nhất tại xã Hoằng Trường khoảng 30m, xã Hoằng Phụ khoảng 100m, làm mất đất sản xuất, kinh doanh của nhà nước và nhân dân. Đáng lo ngại, hiện tượng sạt lở, xâm thực có nguy cơ ảnh hưởng đến 205 hộ/630 nhân khẩu cũng như công trình kè chống sạt lở, bảo vệ bờ biển Hải Tiến, tuyến đường giao thông nội bộ ven bờ biển và nhiều công trình khác trong khu vực. Dự báo, trong thời gian tới, hiện tượng sạt lở, xâm thực có khả năng còn diễn biến phức tạp, khó lường.

