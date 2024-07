Thanh Hằng xin lỗi các nhãn hàng, khán giả sau ồn ào vừa qua. Người mẫu cho biết sẽ sớm đưa ra câu trả lời cuối cùng.

Trưa 19/7, thông qua trang cá nhân, Thanh Hằng chính thức lên tiếng sau ồn ào vừa qua. Đáng chú ý, trong bài đăng, người mẫu không nhắc đến tên Hoàng Thùy.

"Lời đầu tiên cho Hằng xin lỗi những khán giả yêu mến đã bị xáo trộn tâm lý bởi ồn ào mấy ngày qua. Đồng thời, Hằng cũng xin lỗi các thương hiệu đang đồng hành, đã vô tình bị ảnh hưởng. Hằng cảm ơn rất nhiều vì quý vị vẫn ở đây, tin tưởng và hiểu bản chất của sự việc", cô chia sẻ.

Thanh Hằng lên tiếng xin lỗi khán giả, đối tác sau ồn ào với Hoàng Thùy.

Cuối bài đăng, Thanh Hằng cho biết sẽ sớm đưa ra câu trả lời thỏa đáng cuối cùng.

Vụ việc giữa Hoàng Thùy - Thanh Hằng - Dược sĩ Tiến trở thành tâm điểm truyền thông hơn một tuần qua. Vào tối 16/7, Hoàng Thùy có bài đăng đề cập đến "nhân vật bí ẩn" đã tác động vào ê-kíp MUVN năm nay khiến cô không thể góp mặt trong vai trò giám khảo. Trong một đoạn tin nhắn (giấu tên người gửi), công khai nội dung nhắc đến Thanh Hằng: "Thanh Hang doesn't want" (tạm dịch: Thanh Hằng không muốn).

Một ngày sau, Thanh Hằng đăng tải bức ảnh selfie cùng bó hoa (được tặng từ ông Valentin Trần, chủ tịch Miss Universe Vietnam) kèm dòng chữ "Mr. V really wants you" (Tạm dịch: Mr. V thực sự cần bạn).

"Cảm ơn chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024. Anh quậy quá", người mẫu chia sẻ thêm. Động thái này của Thanh Hằng được cho là để đáp trả Hoàng Thùy sau ồn ào.

Đến thời điểm này, Hoàng Thùy chưa lên tiếng sau bài đăng cuối cùng vào tối 16/7.