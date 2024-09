Thành công luôn có phần cho người chăm chỉ

Nếu bạn gặp thất bại, đừng vội nản lòng, hãy nỗ lực và chăm chỉ hơn để có thể gặt hái thành công trong tương lai. Chỉ cần bạn chuẩn bị đủ tốt, những điều tốt đẹp nhất định sẽ tới.

Cố gắng trau dồi bản thân để gặt hái được thành công. Ảnh: T.N.

Bạn có biết rằng mọi thất bại trong cuộc đời đều có chung một lý do không? Đó là chúng ta chuẩn bị chưa đủ tốt. Có hai câu nói mà tôi rất ghét, đó là câu “Học tài thi phận” và “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Có lẽ bạn đã nghe hai câu nói rất văn thơ này vô số lần. Nhiều người mặc định rằng hai câu nói này đúng, nhưng nghĩ kỹ lại, bạn có thấy rằng đây chính là lời ngụy biện cho sự thất bại?

Người chiến thắng không bao giờ cần giải thích lý do chiến thắng, chỉ có kẻ thất bại mới luôn tìm lý do đổ lỗi cho thất bại, khi không tìm được lý do để bào chữa, thì đổ lỗi cho số phận, cho ông trời. Đó chẳng phải là điều nực cười nhất thế gian hay sao?

Hãy nhớ kỹ, tất cả thất bại đều đến từ việc bạn chuẩn bị chưa đủ tốt. Khi nghĩ rằng mình chuẩn bị đủ tốt rồi, bạn hoàn toàn có thể đào sâu hơn các khía cạnh, tìm tòi thêm các trường hợp mới, bạn hoàn toàn có thể khiến nó tốt hơn nữa. Không có giới hạn cho sự chuẩn bị, bạn càng chuẩn bị tốt bao nhiêu thì tỷ lệ giành chiến thắng càng tăng cao bấy nhiêu.

Sự hoàn hảo không tồn tại trên đời.

Trong cuộc sống, sẽ có lúc bạn gặp những chuyện đen đủi từ trên trời rơi xuống, những chuyện vượt quá khả năng tính toán, trù liệu của bạn. Nhưng nếu đã chuẩn bị đủ tốt, bạn hoàn toàn có thể ứng biến, xử lý tình huống khiến nó gây ra ít thiệt hại nhất có thể, sau đó lật ngược thế cờ.

Còn nếu chuẩn bị không tốt, khi gặp tình huống ngoài ý muốn, rất có thể bạn sẽ không gượng dậy nổi, cuối cùng buông xuôi, chấp nhận thất bại. Đó chính là sự khác biệt.

Ngày hôm nay bạn gặp thất bại, đừng vội đổ lỗi cho người khác hay tự trách mình không may mắn, không được ông trời ưu ái. Nguyên nhân thất bại chính là do bản thân bạn đã không chuẩn bị đủ tốt để nắm lấy cơ hội khi nó đến.

Nhà hàng sushi Saito nằm ở Tokyo là một trong những nhà hàng sushi nổi tiếng bậc nhất Nhật Bản với thành tích gần chục năm liền được đánh giá ba sao Michelin trên tạp chí ẩm thực danh tiếng The Michelin Guide. Cần nói thêm là sao Michelin trong làng ẩm thực cũng danh giá và cao quý như giải Grammy trong âm nhạc hay Oscar trong phim ảnh.

Việc đặt chỗ tại nhà hàng này rất khó khăn bởi lượng khách quá đông, kể cả đặt trước nửa năm cũng không chắc đã được.

Chủ của nhà hàng, Saito Takashi, xuất thân là một người không có kiến thức về các loại cá, sau khi học hết phổ thông, ông quyết định xin vào một nhà hàng sushi để làm thêm. Suốt mấy năm liền, ông chỉ làm những việc lặt vặt như kê bàn, kê ghế.

Nhưng rồi giữa tháng ngày nhạt nhẽo chỉ toàn dọn dẹp, một hôm, chủ nhà hàng đã gọi Saito vào và bảo ông thử chặt đầu cá. Dù chỉ là chặt đầu cá mòi thôi nhưng Saito làm rất khéo léo và nghiêm túc giống như một nghệ nhân sushi thực thụ.

Ngay sau buổi chặt đầu cá đó, chủ nhà hàng đã quyết định trao cho Saito thêm nhiều cơ hội thực hành. Dần dần, ông trở thành đầu bếp chính của cửa hàng. Sau khi đã lành nghề, ông nghỉ việc và đứng ra mở cửa hàng của riêng mình, để rồi sau đó nó trở thành cửa hàng sushi nổi tiếng nhất thế giới.

Saito Takashi đã chia sẻ về quãng thời gian làm thêm của mình: “Tôi luôn tưởng tượng rằng một ngày nọ, đột nhiên sẽ có người gọi tôi. Nếu người đó biết được ‘Ô, cậu ấy đang tập luyện’ thì cơ hội sẽ đến. Vì thế, sau thời gian dọn dẹp, tôi luôn tập luyện, luôn chuẩn bị sẵn mỗi ngày.”