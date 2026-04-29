Thang Duy xác nhận mang thai ở tuổi 47

Thang Duy bày tỏ sự háo hức khi gia đình cô sắp đón thành viên mới. Nữ diễn viên kết hôn với đạo diễn Kim Tae Yong vào 2014 và hiện có một con gái.

Star News Korea đưa tin Thang Duy thông báo mang thai ở tuổi 47. Thông tin này được đại diện của nữ diễn viên xác nhận với truyền thông Hàn Quốc. Ngoài ra, ngôi sao cũng chia sẻ tin vui trên trang cá nhân.

Nữ diễn viên chia sẻ một bức ảnh chụp mô hình ngựa con trên Instagram và viết: "Đây là một bất ngờ lớn. Tất nhiên là tôi rất hạnh phúc. Gia đình sẽ có thêm một chú ngựa con nữa. Tôi thực sự rất mong chờ, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm". Tuy nhiên, ngày dự sinh cụ thể của nữ diễn viên vẫn chưa được tiết lộ.

Thang Duy chuẩn bị chào đón con thứ 2. Ảnh: Zaobao.

Cách đây ít ngày, thông tin Thang Duy mang thai lan truyền mạng xã hội. Lý do là khi tham gia một sự kiện, nữ diễn viên xuất hiện với bụng bầu lớn. Thời điểm đó, nữ diễn viên được cho là đang mang thai ở tháng thứ 5 hoặc thứ 6. Từ khóa "Thang Duy mang thai con thứ hai" lập tức trở thành chủ đề nóng trên Weibo và thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Tin đồn Thang Duy mang thai thực tế đã xuất hiện từ tháng 3. Khi đó, nữ diễn viên được bắt gặp đi mua sắm tại Bắc Kinh cùng chồng là Kim Tae Yong. Cô thường xuyên dùng túi xách che phần bụng khiến nghi vấn lan rộng. Thời gian qua, cô cùng chồng con về Bắc Kinh thăm cha mẹ.

Sinh năm 1979, Thang Duy là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ qua loạt tác phẩm như Sắc Giới, Thu muộn, Võ hiệp, Thời đại hoàng kim, Đêm tối cuối cùng ở địa cầu hay Quyết tâm chia tay.