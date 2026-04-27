Thang Duy lộ bụng bầu ở tuổi 47

Mới đây, Thang Duy xuất hiện ở sự kiện với bụng bầu lớn, lập tức trở thành từ khóa được tìm kiếm trên mạng xã hội.

Ngày 27/4, tờ Ettoday đưa tin Thang Duy gây chú ý khi xuất hiện với bụng bầu. Nữ diễn viên mặc chiếc áo khoác dài màu đen rộng thùng thình, để lộ rõ ​​bụng bầu. Nữ diễn viên được cho là đang mang thai ở tháng thứ 5 hoặc thứ 6.

Nữ diễn viên chưa xác nhận tin vui, nhưng từ khóa "Thang Duy mang thai con thứ hai" lập tức trở thành chủ đề nóng trên Weibo và thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Thang Duy xuất hiện với bụng bầu ở sự kiện. Ảnh: TVBS.

Tin đồn Thang Duy mang thai đã lan truyền từ tháng 3. Khi đó, Nghê Ni được nhìn thấy thì thầm vào tai Thang Duy tại một sự kiện ở Bắc Kinh. Nữ diễn viên lấy tay che miệng để cẩn thận giấu đi cử động môi. Tuy nhiên, sau khi nghe Thang Duy nói chuyện, Nghê Ni liếc nhìn xuống bụng đồng nghiệp, rồi cả hai chào tạm biệt. Nghê Ni sau đó còn quay lại giữa chừng và nói với người hâm mộ của Thang Duy: "Đừng thúc giục cô ấy".

Cùng thời điểm, Thang Duy được bắt gặp đi mua sắm ở Bắc Kinh cùng chồng. Khi đó, cô thường xuyên được nhìn thấy che bụng bằng túi xách.

Trước đó, khi tham dự sự kiện vào tháng 2, nữ diễn viên đã từ chối một số cuộc giao lưu với lý do "không được khỏe".

Thang Duy sinh năm 1979, nổi tiếng với nhiều bộ phim như Sắc Giới, Thu muộn, Võ hiệp, Thời đại hoàng kim, Đêm tối cuối cùng ở địa cầu, Quyết tâm chia tay... Cô kết hôn với đạo diễn người Hàn Quốc Kim Tae Yong năm 2014 và có một con gái.

Cuối năm 2024, hai người liên tục lộ tin rạn nứt. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên khẳng định không bao giờ ly hôn Kim Tae Yong.