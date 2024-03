Thần tượng sinh năm 2000 xin lỗi vì hẹn hò Lee Jae Wook

Karina xin lỗi vì khiến người hâm mộ sốc và thất vọng về tin hẹn hò. Cô hứa sẽ làm việc chăm chỉ để không phụ lòng công chúng.

Tối 5/3, trên trang cá nhân có 12,7 triệu người theo dõi, Karina (nhóm aespa) đăng ảnh về bức thư tay cô viết để xin lỗi khán giả sau tin hẹn hò diễn viên Lee Jae Wook. Cô cảm thấy áy náy vì đã khiến mọi người bị sốc.

"Tôi biết chắc chắn người hâm mộ đã thất vọng và buồn thế nào khi biết những điều tôi và anh ấy chia sẻ cùng nhau. Tôi tiếc cho cảm giác ấy. Tôi viết thư này với hy vọng xoa dịu cảm giác tiêu cực bằng một cách nhỏ bé nào đó", thần tượng 24 tuổi bày tỏ.

Karina và Lee Jae Wook hẹn hò sau khi dự chung show Prada hôm 14/1. Ảnh: Harper's Bazaar.

Mặc dù lường trước được việc có thể tiếp tục bị chỉ trích, Karina nói vẫn gửi lời xin lỗi chân thành tới những người đã ủng hộ cô từ ngày đầu. Ca sĩ nhấn mạnh: "Họ rất quý giá đối với tôi". Cô hứa sẽ trưởng thành và chăm chỉ làm việc để không làm phụ lòng công chúng.

Hôm 27/2, tin Karina và sao phim Hoàn hồn yêu nhau được Dispatch xác nhận làm dấy lên những tranh cãi trong cộng đồng showbiz Hàn. Ngay sau đó, các fan Trung Quốc đã thuê xe tải đến trước trụ sở SM Entertainment để phản đối việc này.

Nội dung trên xe biểu tình ghi: "Karina, thay vì thấy có lỗi với fan, cô nên thấy có lỗi với chính bản thân vì tất cả nỗ lực bỏ ra trong 7 năm qua. Cô đã trực tiếp huỷ hoại con đường của mình, đạp đổ tất cả công sức cố gắng. Cô hài lòng chưa?".

Tệ hơn nữa, các nhà đầu tư đổ lỗi cho vụ Karina hẹn hò đã khiến giá cổ phiếu SM sụt giảm 67 tỷ won ( 50 triệu USD ). Những tranh cãi về cuộc tình này vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoai.

Karina sinh năm 2000, là thành viên nhóm aespa. Nhóm có 3 album liên tiếp là My World, Girls, Drama đều vượt 1 triệu bản trong tuần đầu tiên. Đây là doanh số bán album hiếm có ở nhóm nhạc nữ Hàn Quốc. Nhóm có hai album liên tiếp lọt vào top 10 của Billboard 200. Trong nhóm, Karina nổi tiếng với vẻ đẹp sắc sảo, thường được so sánh với đồ họa máy tính.

Còn Lee Jae Wook hơn bạn gái 2 tuổi, là diễn viên kiêm người mẫu. Anh bắt đầu diễn xuất trong phim kinh dị khoa học viễn tưởng Memories of the Alhambra và nổi tiếng sau khi đóng vai chính tác phẩm tình cảm Search: WWW. Sau đó, anh tham gia nhiều dự án phim như The Battle of Jangsari, Extra Extra You, When The Weather Is Fine, Do Do Sol Sol La La Sol, Alchemy of Souls (Hoàn hồn)…