Thần may mắn có bỏ quên tôi?

Nhiều người lo lắng về những chuyện bất trắc xảy ra trong tương lai và chuẩn bị nhiều tình huống để ứng phó với nó. Có điều, mọi việc vẫn không được như ý khiến họ thấy chán nản.

Ảnh minh họa: Hãy luôn nuôi dưỡng hy vọng và tin những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Nguồn: tVN.

Bạn biết đấy, tôi luôn là một đứa con ngoan, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nghịch ngợm hay quậy phá, chưa từng khiến bố mẹ phải lo lắng hay làm thầy cô nổi giận. Tôi thi vào trường đại học top do bố mẹ tôi chọn, học chuyên ngành quản lý tài chính đang được yêu thích nhất hiện nay.

Sau khi học xong đại học, tôi lấy bằng thạc sĩ rồi vào làm ở một đơn vị đầu tư với mức lương khá tốt, ngoại trừ việc phải tăng ca vất vả thì không có vấn đề gì cả. Mỗi bước đường tôi đi dường như đều thuận lợi, tôi luôn cảm thấy mình là người may mắn.

Nhưng gần đây tôi phát hiện thành công của bản thân trôi vào dĩ vãng và có vẻ may mắn đã cạn kiệt. Tôi làm việc chăm chỉ, phấn đấu tăng ca mấy năm trời, vậy mà người được thăng chức lại là một đồng nghiệp dường như chẳng làm gì mấy mà chỉ đi thi CFA (Chartered Financial Analyst). Tôi tăng ca còn anh ta đọc sách ôn thi, lúc ấy tôi còn nghĩ “không chịu khó làm việc mà chỉ chăm chăm thi lấy cái chứng chỉ vô dụng thì làm sao được công ty công nhận”.

Kết quả công ty chọn anh ta. Tôi vất vả làm việc đạt được nhiều thành tích nhưng công ty lại nhìn vào chiếc bằng CFA của anh ta. Nói nhỏ với bạn, tôi đã bắt đầu liên hệ với các nhà tuyển dụng, chuẩn bị nhảy việc.

Đã nghèo còn mắc cái eo, bố mẹ tôi vốn khỏe mạnh mà bây giờ cũng bắt đầu gặp nhiều vấn đề. Bố tôi được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối. Mặc dù bảo hiểm y tế và bảo hiểm bệnh hiểm nghèo chi trả 70 - 80%, nhưng những chi phí khác cũng tiêu tốn đến cả 200.000 tệ và chưa thấy điểm dừng. Vì nuôi dưỡng tôi nên bố mẹ chẳng tiết kiệm được bao nhiêu tiền, tôi thì vừa mới đi làm vài năm, toàn bộ số tiền tích cóp cũng đã dồn vào đó.

Bố mẹ tôi bắt đầu phàn nàn rằng lúc trước đáng ra nên mua loại bảo hiểm tốt hơn. Mặc dù họ không nói trực tiếp, nhưng tôi biết họ nói những lời đó cho tôi nghe. Bởi vì trước đây có người bạn giới thiệu cho bố mẹ tôi một loại bảo hiểm cao cấp, nói rằng họ có thể chi trả toàn bộ đối với bệnh hiểm nghèo.

Lúc đó tôi vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ quản lý tài chính, biết rõ các công ty bảo hiểm lợi dụng sự thiếu hiểu biết của mọi người về rủi ro để “chặt chém”, vì vậy tôi kiên quyết ngăn cản bố mẹ mua bảo hiểm. Nào ngờ xác suất này lại rơi trúng đầu tôi, khiến bây giờ tôi không còn lý lẽ nào để nói với bố mẹ. Bạn nói xem đây có phải là chuyện rất đen đủi không?

Vài năm sau khi tốt nghiệp, những bạn học ngày xưa vốn chỉ bình bình đã phất lên, có người được công ty cử đi học tại Harvard, có người được thăng liền hai cấp, lương bổng nhân lên gấp bội.

So với họ, tôi dường như đã bị nữ thần số mệnh bỏ quên, công việc nhàm chán, hy vọng thăng tiến mong manh, vẫn mãi độc thân không có chỗ dựa, bố mẹ ốm đau phải chăm sóc. Tại sao cuộc đời người khác nở hoa còn tôi thì xung quanh toàn tường chắn? Tôi phải làm thế nào để thay đổi số mệnh bất công?

Đúng vậy, số mệnh quả thật không công bằng. Đâu phải ai cũng có thể tham gia những bước ngoặt mang tính lịch sử để rồi nhờ đó thành công rực rỡ. Trong quá trình đầy thăng trầm của cuộc đời, sẽ có người vô tình được đẩy lên đỉnh cao.

Một hạt bụi tưởng chừng quá nhỏ bé với thời đại lại là cả ngọn núi sừng sững với một cá nhân nào đó. Chúng ta không thể thay đổi tiến trình lịch sử, chẳng nhẽ cũng không thể thay đổi ngọn núi đó hay sao?

Chưa chắc.

Bạn tốt nghiệp thạc sĩ quản lý tài chính ở một trường top đầu và gia nhập một cơ quan đầu tư hàng đầu, như vậy đã được coi là có cuộc sống đáng ngưỡng mộ so với vô vàn người bình thường khác. Những bất công trong cuộc sống của bạn là một phần tất yếu của cuộc đời, chẳng qua trước đây bạn được bố mẹ bảo vệ che chở nên chưa từng trải qua thôi.

Về phần vận may, nhìn bề ngoài thì đúng là có người tương đối suôn sẻ trong một giai đoạn nào đó, nhưng sang giai đoạn khác lại gặp khó khăn. Nhiều người cho rằng thành công là do nỗ lực của chính họ, còn thất bại là do kém may mắn. Thực ra chúng ta đều học kinh tế nên hiểu đây chỉ là xác suất.

Bạn cũng nhắc đến việc sử dụng xác suất để giải thích về bảo hiểm, nhưng lại không dùng nó để giải thích tình trạng khó khăn của mình mà lại nghĩ tất cả đều do may mắn. Có vẻ bạn học được rất nhiều kiến thức, song chưa vận dụng chúng vào cuộc đời mình.

Chúng ta sẽ cùng sử dụng xác suất để phân tích những vấn đề bạn gặp phải. Mặc dù đó là những kiến thức bạn đã học, nhưng tôi hy vọng sau khi ôn lại, bạn sẽ có được trải nghiệm khác.