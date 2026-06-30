Than KSVN thua vì quá phung phí

Than KSVN tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt, nhưng thất bại 1-2 trước Phong Phú Hà Nam sau ngày thủ môn Trần Thị Trang chơi xuất sắc.

Than KSVN chơi nỗ lực nhưng trả giá vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội rõ rệt.

Than Khoáng sản Việt Nam rời sân Phong Phú Hà Nam với cảm giác tiếc nuối chiều 30/6. Đội khách có đủ cơ hội để giành điểm, kể cả một quả phạt đền, nhưng sự thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm khiến họ trắng tay ở vòng 3 giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026.

Phong Phú Hà Nam nhập cuộc tốt và chỉ mất 4 phút để mở tỷ số. Từ pha căng ngang bên cánh trái, Hoàng Vân đặt lòng không thật sự như ý, nhưng bóng lại đi vòng khó chịu, vượt khỏi tầm với của thủ môn Ái Vân rồi rơi vào lưới.

Bàn thua sớm buộc Than KSVN phải đẩy cao đội hình. Đội bóng vùng Mỏ chơi tốc độ, liên tục đưa bóng xuống sau lưng hàng thủ chủ nhà và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Phút 36, Thu Phương thoát xuống đối mặt Trần Thị Trang, nhưng thủ môn của Phong Phú Hà Nam kịp băng ra cản phá.

Không tận dụng được cơ hội, Than KSVN phải trả giá. Phút 39, Phong Phú Hà Nam tổ chức phối hợp nhanh, tạo điều kiện để Tạ Thị Thủy thoát xuống dứt điểm qua hai chân Ái Vân, nâng tỷ số lên 2-0.

Cuối hiệp một, đội khách có thời cơ tốt nhất để trở lại trận đấu khi Trúc Hương bị Lan Anh phạm lỗi trong vùng cấm. Tuy nhiên, trên chấm 11 m, Trúc Hương sút quá hiền và không thể đánh bại Trần Thị Trang.

Sang hiệp hai, Than KSVN tiếp tục dồn ép. Trúc Hương là người chơi nổi bật nhất trên hàng công đội khách với những pha xử lý giàu đột biến. Phút 73, cô solo ở trung lộ, xâm nhập vùng cấm rồi dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Chỉ hai phút sau, Trúc Hương lại có cơ hội gỡ hòa, nhưng cú sút trực diện của cô đi đúng vị trí Trần Thị Trang đã chọn. Đó cũng là hình ảnh tiêu biểu cho trận đấu của Than KSVN: nỗ lực nhiều, cơ hội không ít, nhưng thiếu sự lạnh lùng ở khoảnh khắc cuối.

Ở trận còn lại, Hà Nội II hòa TP.HCM II 1-1. Hoàng Thị Nương mở tỷ số cho TP.HCM II ở phút 17, trước khi Thanh Thảo gỡ hòa cho Hà Nội II chỉ 3 phút sau.