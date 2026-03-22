Thần đồng Arsenal đổi đời

  Chủ nhật, 22/3/2026 06:13 (GMT+7)
Thần đồng của Arsenal, Max Dowman, đang cho thấy sự chuẩn bị bài bản cho tương lai khi mới 16 tuổi nhưng đã sở hữu công ty quản lý bản quyền hình ảnh riêng.

Thần đồng Max Dowman đổi đời tại Arsenal. Ảnh: Reuters.

Theo đó, Robert Dowman và Caroline Dowman, cha mẹ của Dowman, đã thành lập công ty MRD Images Limited và trực tiếp điều hành. Không dừng lại ở đó, ông Robert còn sáng lập một công ty khác mang tên Pantheon Sports Management với mục tiêu định hướng và phát triển sự nghiệp cho con trai từ rất sớm.

Dowman vừa ghi dấu ấn khi trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử Premier League (16 tuổi 73 ngày), sau pha lập công ở phút bù giờ giúp Arsenal đánh bại Everton 2-0. Thành tích này càng đáng chú ý khi Dowman thậm chí còn chưa hoàn thành kỳ thi GCSE (Trung học phổ thông tại Anh).

Theo tiết lộ, Dowman sẽ ký hợp đồng chuyên nghiệp với mức lương lên đến 35.000 bảng/tuần tại Arsenal khi bước sang tuổi 17 vào tháng 12 tới. Đây được xem là bước ngoặt lớn, mở ra cơ hội để anh nhanh chóng gia nhập nhóm cầu thủ trẻ có thu nhập cao tại bóng đá Anh.

Không chỉ gây ấn tượng trên sân, Dowman còn được kỳ vọng trở thành “cỗ máy kiếm tiền” từ bản quyền hình ảnh, giống như huyền thoại David Beckham. Các cầu thủ hiện nay có thể thu lợi lớn từ việc khai thác tên tuổi, hình ảnh, chữ ký hay thương hiệu cá nhân thông qua các hợp đồng quảng cáo và sản phẩm thương mại.

Với phong cách thi đấu nổi bật, Dowman thậm chí đã được so sánh với những biểu tượng như Lionel Messi hay Kaka. Nếu tiếp tục phát triển đúng hướng, tài năng trẻ của Arsenal hoàn toàn có thể trở thành ngôi sao lớn cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Duy Luân

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

