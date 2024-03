Thần đồng 13 tuổi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đại học giờ ra sao

Daniel Liu là thần đồng người Mỹ gốc Hoa, 14 tuổi làm việc tại phòng thí nghiệm của Đại học Michigan. Hiện tại, ở tuổi 19, nam sinh gia nhập Google với vai trò kỹ sư phần mềm.

Từ nhỏ, Daniel Liu đã thể hiện sự thông minh, một tuổi biết đọc bảng chữ cái và 2 tuổi đọc chữ thành thạo. 9 tuổi, Daniel tham gia các khóa học danh dự về Hóa học và Thống kê nâng cao. 10 tuổi, cậu bé tham gia cuộc thi toàn quốc Bạn là nhà Hóa học giỏi nhất (You be the best chemist).

Vượt qua 30.000 thí sinh, Daniel giành chiến thắng với giải thưởng trị giá 10.000 USD (240 triệu đồng). Thành tích này giúp Daniel có cơ hội được gặp mặt Tổng thống Obama tại Nhà Trắng. "Điều này đã khơi dậy niềm yêu thích Hóa học của em. Em cảm thấy Hóa học luôn tồn tại xung quanh cuộc sống chúng ta", nam sinh chia sẻ.

Ở tuổi 13, nam sinh đăng ký các khóa học nâng cao về Hóa học ở Đại học Toledo (Ohio, Mỹ). Tại đây, Daniel trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội khi xuất hiện trong lớp Hóa học vô cơ, tự tin nói với bạn bè: "Nếu thắc mắc, mọi người có thể hỏi em qua email".

Thời gian này, Daniel còn làm việc trong phòng thí nghiệm của giáo sư Hóa học hữu cơ Michael Young. Thực tế, phòng thí nghiệm của Đại học Toledo (Mỹ) cấm trẻ dưới 12 tuổi, nhưng Daniel có năng lực nghiên cứu khoa học và kiến ​​thức vững vàng nên được đặc quyền tiếp cận.

Dưới sự hướng dẫn của giáo sư Michael Young, Daniel thành công xuất bản bài báo đầu tiên trên tạp chí của Hiệp hội Hóa học Mỹ. Nội dung nghiên cứu cách sản xuất dược phẩm ít tốn kém và thân thiện với môi trường đã giúp Daniel nhận được bằng sáng chế.

Daniel Liu - thần đồng người Mỹ gốc Hoa, hiện là kỹ sư phần mềm tại Google.

Năm 2019, gia đình chuyển từ Ohio đến Michigan để Daniel chuyên tâm học và làm trong phòng thí nghiệm Hóa học Melanie Sanford. Lúc này, nam sinh theo học hệ song bằng ở Đại học Michigan (Mỹ), ngành Hóa học và Khoa học máy tính.

Ở tuổi 14, nam sinh chính thức là thành viên trẻ nhất phòng thí nghiệm Hóa học Melanie Sanford của Đại học Michigan. Mỗi tuần, Daniel dành 10 tiếng trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giáo sư Melanie Sanford.

Học đại học ở tuổi 14, Daniel không tránh khỏi việc bị người khác nghi ngờ những điều bản thân làm. Tuy nhiên, các giáo sư và tiến sĩ vẫn tin tưởng nam sinh.

Giáo sư Melanie Sanford cho hay: "Chứng kiến Daniel làm việc nghiêm túc và đạt được kết quả nghiên cứu đáng ghi nhận, tôi thấy không có sự khác biệt giữa em với sinh viên khác".

Còn tiến sĩ Mohit Kapoor đã làm việc với Daniel thời gian dài cho rằng nam sinh chững chạc không khác nghiên cứu viên.

Với thành tựu nổi bật trong học tập và nghiên cứu, năm 2022, Daniel nhận được học bổng Barry Goldwater. Học bổng danh giá được trao cho những sinh viên xuất sắc tham gia nghiên cứu trong lĩnh vực STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học). Nỗ lực không ngừng suốt 4 năm, năm 2023, Daniel tốt nghiệp với số điểm GPA tuyệt đối 4.0.

Nói về dự định tương lai, Daniel cho biết: "Đối với Hóa học, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn những vấn đề quan tâm. Còn Khoa học máy tính, tôi muốn làm việc tại Google hoặc các công ty tương tự".

Hiện tại, Daniel gia nhập Google với vị trí kỹ sư phần mềm. Để có được điều này, Daniel cho hay, luôn biết ơn bố mẹ vì sự hỗ trợ hết mình của họ đã giúp anh phát huy tối đa tài năng Hóa học và Khoa học máy tính.