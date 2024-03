Tham vọng dùng AI để biến truyện tự sáng tác thành phim bom tấn

Nền tảng của công ty Inkitt cho phép người dùng tự xuất bản truyện và tham vọng sử dụng AI để biến chất liệu này thành những bộ phim bom tấn và các nội dung ăn khách khác.

Ứng dụng Inkitt cho phép người dùng tự xuất bản truyện. Ảnh: tech.eu.

Ai cũng có câu chuyện của riêng mình. Công ty khởi nghiệp Inkitt tin rằng họ có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để biến các câu chuyện hay nhất trong số này thành bom tấn và xây dựng đế chế “Disney” mới cho thế kỷ 21 dựa trên nội dung đó. Hiện công ty đã huy động được 37 triệu đôla cho ý tưởng này.

Tham vọng "đế chế Disney của thế kỷ 21"

Khoản đầu tư nâng tổng số tiền Inkitt huy động được đến nay lên 117 triệu đôla (các vòng khác bao gồm vòng hạt giống 3,9 triệu đô la; Series A 16 triệu đôla và Series B 59 triệu đôla). Công ty đã được ít nhất một nhà xuất bản tiếp cận đề nghị mua lại.

Ứng dụng cùng tên của công ty cho phép người dùng tự xuất bản truyện, sau đó dùng AI và khoa học dữ liệu để chọn ra những gì nó tin là hấp dẫn nhất, từ đó điều chỉnh, phân phối và bán trên ứng dụng thứ hai, Galatea.

Công ty cho biết ứng dụng đã thu hút 33 triệu người dùng và hàng chục cuốn sách bán chạy. Nguồn tài trợ mới mà công ty huy động được (thuộc vòng vốn đầu tư Series C), sẽ dùng để mở rộng loại nội dung: AI viết truyện dựa trên ý tưởng ban đầu của bạn, tạo ra các phiên bản tiểu thuyết được cá nhân hóa cho các độc giả cụ thể; chuyển thành trò chơi và sách nói; nội dung video khác chuyển thể từ tiểu thuyết xuất bản trên nền tảng - hiện các video do con người sản xuất nhưng sau này sẽ do AI đảm nhiệm.

Giám đốc điều hành và người sáng lập Ali Albazaz cho biết tầm nhìn dài hạn là mở rộng thư viện nội dung và xây dựng đế chế truyền thông đa phương tiện xung quanh. Không còn như đối thủ cạnh tranh Wattpad mà giống “Disney của thế kỷ 21” hơn.

Galatea là nền tảng chọn lọc, chỉnh sửa và phân phối lại nội dung từ Inkitt. Ảnh: Inkitt.

Theo nghĩa nào đó, tham vọng của Inkitt là bước ngoặt đáng lưu ý với sự phát triển của ngành xuất bản.

Điện thoại di động và các ứng dụng thiết kế nhằm tiêu tốn nhiều hơn thời gian rảnh rỗi của người tiêu dùng, văn hóa đọc đã suy giảm trong hai thập kỷ qua. Năm 2022, theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, người Mỹ trưởng thành trung bình chỉ đọc khoảng 15 phút mỗi ngày, giảm so với hơn 20 phút vài năm trước. Số lượng sách trung bình đã đọc (và hoàn thành) cũng giảm xuống còn khoảng 5.

Trớ trêu thay, màn cược của Inkitt là sẽ chống lại xu hướng này chính bằng cách dựa vào nó. Họ tin có thể thu hút người dùng dành thời gian đọc và tương tác đáng kể hơn bằng cách tập trung vào những cách phân phối sách sáng tạo hơn, cấu trúc chương ngắn hơn và dễ đọc hơn trên thiết bị di động và kết hợp một số hiệu ứng (như âm thanh) xuyên suốt văn bản để trải nghiệm đọc sống động hơn.

Một hướng đi nữa là khiến cuốn sách phù hợp hơn với thị hiếu độc giả. Nó chạy các thử nghiệm hai lựa chọn trên mọi khía cạnh tác phẩm, từ tiêu đề, cốt truyện đến dòng mở đầu hay các chi tiết hấp dẫn. Điều này mang lại cho Inkitt kho dữ liệu không chỉ về những cuốn sách cụ thể mà cả về mức độ hiệu quả của tiểu thuyết nói chung - điều gì cho hiệu quả tốt nhất - rồi nó lập tức áp dụng vào những cuốn sách tiếp theo.

Mọi kỳ vọng này dường như đang được đền đáp. Một số dịch vụ phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch Covid-19 như giao hàng “tức thời”, mua sắm trực tuyến, sự kiện trực tuyến và phát sóng trực tiếp - đã giảm hoặc chí ít quay trở lại mức tăng trưởng dịu hơn sau đó. Inkitt thì không vậy. Galatea và thương hiệu mới của công ty - Galatea TV, tất cả đều có thời gian người dùng tương tác tăng lên.

Cá nhân hóa là tương lai của sáng tạo nội dung

“Mọi người giờ ai cũng quay cuồng bận bịu” Albazaz nói về những năm hậu đại dịch. “Họ đang tìm lối thoát và chúng tôi nghĩ đó là lý do chúng tôi phát triển mạnh mẽ”.

Ông nói rằng tổng thể, Inkitt xếp hạng nhà xuất bản bán chạy thứ 11 trên toàn cầu, trên những cái tên quen thuộc như Penguin Random House, đồng thời khẳng định rằng các thuật toán của họ có tỷ lệ thành công cao hơn “20 lần” so với các nhà xuất bản truyền thống trong việc xuất bản sách bán chạy nhất.

Doanh thu tăng gấp đôi trong năm ngoái (mặc dù không tiết lộ con số thực tế). Và dù các dự án mới hơn như Galatea TV là nhánh của hoạt động kinh doanh đọc sách, nhưng cũng tự mình mang lại lợi nhuận lớn. Ông cho biết chỉ riêng phim truyền hình dựa trên cuốn sách Beautiful Mistake (tạm dịch: Lầm lỡ tươi đẹp) của Galatea đã tạo doanh thu 500.000 USD . Ông nói thêm rằng công ty “gần như có lãi”. Ông tuyên bố tiền bản quyền cao hơn mức các nhà xuất bản truyền thống trả cho các nhà văn còn ít tên tuổi, nhưng ông từ chối nêu số cụ thể.

Inkitt thành lập ở Berlin và hiện có trụ sở tại San Francisco, tập trung tác phẩm hư cấu - nhưng sẽ không hẳn là tiểu thuyết văn học. Vài năm trước, một tác giả nổi tiếng tham gia nền tảng rời đi "trong kinh hoàng" và ghê tởm sau khi Inkitt đề nghị ông điều chỉnh một số chỗ trong tiểu thuyết sắp ra mắt. Albazaz nói rằng Inkitt muốn tránh rắc rối khi làm việc với những tên tuổi lớn có cái tôi lớn, thay vào đó tập trung vào hàng dài các tài năng chưa được khám phá.

Hàng dài các tác giả kia có thể tuân theo ý muốn của thuật toán đến mức nào? Albazaz cho biết truyện do AI tạo ra dựa trên các công thức ăn khách của những con người tài năng là điều họ hy vọng sẽ làm đẩy mạnh trong tương lai, cùng với việc cá nhân hóa các câu chuyện bằng thuật toán AI.

Ông nói thêm rằng việc cá nhân hóa vẫn đang được tiến hành, Inkitt đang thử nghiệm các mức độ thay đổi khác nhau có thể thực hiện trên tác phẩm gốc hoặc thậm chí có thể trao quyền quyết định cho chính độc giả.

Để đạt được tầm nhìn này, công ty đã thử nghiệm một số LLM, bao gồm các API từ OpenAI, Anthropic và Mistral AI (Albezaz cho biết, công ty hiện thích các đoạn văn ngắn hơn) để xây dựng câu chuyện, các tùy chỉnh riêng.

Từng cuốn sách cũng được tự động xuất bản bằng 10 ngôn ngữ: DeepL là AI chính phục vụ cho mục đích này. Nó đang sử dụng trình chuyển văn bản thành giọng nói của ElevenLabs để làm sách nói và hiện tại là công cụ Leonardo để làm ảnh bìa (mới chuyển hướng gần đây từ Midjourney). Dường như ý tưởng ở đây là xáo trộn tập hợp 3 phần này để có kết quả tốt nhất.

Ông nói: “Các LLM này viết nội dung ở mức trung bình rất tệ. Vấn đề là chỉ LLM thì không thể tạo ra nội dung bán chạy. Đó là lý do chúng tôi đến với dữ liệu mà đã thu thập trong vài năm qua”.

Thú vị là cũng có lý do liên quan đến sở hữu trí tuệ: Inkitt không muốn dựa vào bất kỳ LLM nào để viết một tiểu thuyết trọn vẹn vì dù các nền tảng khẳng định họ không có ý định sử dụng dữ liệu có bản quyền để đào tạo mô hình của mình, Inkitt không muốn liều lĩnh vậy. Đổi lại, Inkitt cũng không muốn dạy LLM quá nhiều về tác phẩm hay nhất của mình.

Tập trung vào xây dựng đế chế nội dung dựa trên AI giúp công ty khởi nghiệp này có các nhà đầu tư chính. Vinod Khosla vào cuối năm ngoái đã viết rằng tương lai của ngành giải trí sẽ siêu cá nhân hóa, khiến sứ mệnh (và thành công cho đến nay) của Inkitt rất phù hợp.

Vinod từ chối trả lời phỏng vấn cho bài báo này nhưng đưa ra tuyên bố: “Với sự ra đời của AI, hoạt động giải trí có thể trở nên phong phú và được cá nhân hóa”, ông nói. “Inkitt đang làm điều đó với những câu chuyện, tạo ra nội dung mang tính cá nhân hóa cao và có ý nghĩa đối với mọi người”.