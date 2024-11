Tham vọng của Mbappe

Trước khi mua lại Caen, Mbappe đã hỏi mua AS Monaco, một trong những CLB làm nên tên tuổi của anh.

Trở thành chủ tịch của Caen chưa làm hài lòng Mbappe.

Theo AS, Kylian Mbappe thực sự có ý định mua lại AS Monaco. Tuy nhiên, thương vụ không thể diễn ra do mức giá để mua lại đội chủ sân Louis II quá cao.

"Thông qua quỹ đầu tư của gia đình, Coalition Capital phân tích chi phí hoạt động của Monaco và nhận thấy con số là quá lớn. Cầu thủ sinh năm 1998 phải từ bỏ ý định này. Tuy nhiên, Mbappe vẫn nuôi tham vọng sở hữu AS Monaco trong tương lai, khi giá cả hợp lý hơn", tờ báo Tây Ban Nha cho biết.

Dù thất bại trong việc mua lại Monaco, Mbappe vẫn không nản lòng. Anh tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào một CLB khác. Cuối cùng, thủ quân tuyển quốc gia Pháp chọn Caen, CLB chơi tại giải hạng 2 Pháp.

Caen cũng là đội bóng Mbappe thử việc khi còn nhỏ. Với 15 triệu euro, ngôi sao người Pháp sở hữu 80% cổ phần và chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của đội bóng này.

Ở tuổi 26, ngôi sao mới của Real Madrid trở thành ông chủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá. Đầu tư vào một CLB được cho là ý định của gia đình tuyển thủ nước Pháp trong vài tháng qua.

Tuy nhiên, Mbappe được dự đoán không trực tiếp điều hành Caen. Anh cần tập trung thi đấu trong màu áo “Los Blancos" hơn. Người được cho sẽ thay số 9 của Real Madrid điều hành Caen là Ziad Hammoud - Giám đốc điều hành Công ty quản lý hình ảnh cá nhân của danh thủ người Pháp.

Mục tiêu Mbappe và cộng sự hướng đến là giúp Caen thăng hạng lên Ligue 1 sớm nhất có thể. Dù vậy, nhiệm vụ này chắc chắn khó khăn. Caen chỉ được đánh giá là một đội bóng trung bình ở Ligue 2 với tiềm lực không quá mạnh.

Ở mùa giải trước, đội bóng này đứng thứ 6 tại giải hạng Nhì Pháp. Mùa này, họ khởi đầu chậm chạp khi chỉ giành được 7 điểm sau 6 vòng đấu, đứng thứ 13 trong số 18 đội tham dự.

Về phần Monaco, sau vụ đàm phán đổ bể, họ vẫn tìm kiếm nhà đầu tư mới. Thời gian qua, một số nguồn tin tại Pháp tiết lộ Saudi Arabia đang quan tâm đến việc mua lại đội bóng Công quốc.