Thăm hỏi, động viên gia đình có 3 người thân tử vong trên cao tốc

Trong những ngày qua, người thân, hàng xóm ở thôn Nhật Quả, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) không khỏi xót thương cho 3 nạn nhân tử vong trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngồi bần thần bên góc nhà, ông Phan Đình Cử (SN 1946), ở thôn Nhật Quả, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn chia sẻ, tro cốt của con dâu là chị Lê Thị H. (SN 1983) và 2 cháu nội là cháu Phan Lê Khánh V. (SN 2009), Phan Đình Q. (SN 2015) sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà.

"Hôm xảy ra sự việc, tôi đang ở nhà bất ngờ nghe người thân gọi điện thông báo về vụ tai nạn. Đây là cú sốc quá lớn đối với gia đình tôi"- ông Cử kể lại.

Ông Cử có 3 người con, anh Q. là con trai thứ 2 trong gia đình, hiện công tác tại một công ty xây dựng chuyên về thủy lợi và nông nghiệp. Nhiều năm qua, cả gia đình anh Q. sinh sống tại thành phố Thanh Hóa.

Ông Phan Đình Cử chia sẻ.

Đợt Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cả gia đình anh Q. về ăn Tết cùng ông Cử. Đến ngày mùng 6 Tết (tức 15/2), gia đình anh Q. dùng ôtô cá nhân vào tỉnh Quảng Ngãi để thăm bạn bè, du xuân đầu năm mới.

Đến ngày 18/2, trên đường về quê, anh Q. đón chú ruột là ông Phan Đình Kiều cùng về vui xuân, thăm bà con lối xóm. Trước khi xảy ra vụ tai nạn, anh Q. gọi điện cho ông Cử để thông báo cả gia đình đang trên đường về nhà. "Cách thời điểm tai nạn khoảng 2 tiếng, tôi và con trai gọi điện nói chuyện với nhau. Không ngờ, bố con chưa kịp hội ngộ thì ra cơ sự này", ông Cử chia sẻ.

Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Trịnh Huy Triều cùng các thành viên trong đoàn thăm hỏi, động viên người thân các nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 00 phút, ngày 18/2/2024, anh Phan Đình Kiều (SN 1969) trú tại xã Đăk Blà, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum điều khiển xe ô tô 7 chỗ biển số 36A-485.67 lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, hướng Đà Nẵng - Quảng Trị. Trên xe ô tô còn có anh Phan Đình Q. (SN 1978); vợ anh Q. là chị Lê Thị H. (SN 1983) và 2 con là Phan Lê Khánh V. (SN 2009) và Phan Đình Q. (SN 2015) cùng trú tại phố Tân Cộng, phường Đông Tân, TP Thanh Hóa. Khi đến Km 48+200m của cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thuộc thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, thì xe ô tô 7 chỗ đã vượt lên từ phía bên phải xe đầu kéo biển số 63C-136.59 kéo theo rơ moóc biển số 63R-00227 do anh Huỳnh Văn Dũng (SN 1974), trú tại ấp Long Bình, xã Long An, huyện Châu Thành (Tiền Giang) đang đi cùng chiều phía trước và va chạm với xe đầu kéo này dẫn đến vụ tai nạn giao thông.

Sau va chạm, xe ô tô 7 chỗ lao sang phần đường ngược chiều hướng Quảng Trị - Đà Nẵng rồi tiếp tục va chạm vào xe ô tô biển số 63H-005.68 do anh Lâm Văn Tâm (SN 1982), trú tại khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, Châu Đốc, An Giang điều khiển, chở trên xe anh Nguyễn Minh Khải, SN 1980, trú tại Mỹ Tho, Tiền Giang đang đi trên phần đường ngược chiều.

Tiếp đó, xe ô tô biển số 63H-005.68 bị xe đầu kéo biển số 51D-150.90 kéo theo rơ moóc biển số 51R-349.20 do anh Nguyễn Tấn Đạt (SN 1980), trú tại tổ dân phố 3, phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) đang đi cùng chiều, phía sau, cùng làn đường hướng Quảng Trị - Đà Nẵng tông vào. Vụ tai nạn khiến ô tô 7 chỗ bị văng ra khỏi làn đường, lao xuống bên phải phần đường một chiều hướng Quảng Trị - Đà Nẵng. Hậu quả, chị Lê Thị H. và các cháu Phan Đình Q., Phan Lê Khánh V. tử vong; 4 xe bị hư hỏng.

Ngày 19/2, Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hoá do ông Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Phó trưởng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm viếng, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thuộc địa phận xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế).