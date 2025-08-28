Thảm hoạ kép của bóng đá Scotland tại Champions League

Champions League 2025/26 chính thức khép lại với các đại diện Scotland ngay từ vòng play-off.

Rangers thảm bại trên đất Bỉ.

Sau khi Celtic ngã ngựa, đến lượt Rangers bị Club Brugge vùi dập, khép lại một mùa giải đáng quên với bóng đá Scotland.

Rạng sáng 28/8, Rangers hành quân tới Bỉ với nhiệm vụ bất khả thi: lật ngược thất bại 1-3 ở lượt đi. Nhưng thay vì phép màu, họ lại phải hứng chịu một trong những trận thua nặng nề nhất lịch sử cúp châu Âu của mình.

Club Brugge chỉ mất 5 phút để mở tỷ số nhờ công Nicolo Tresoldi, trước khi Maximillian Aarons nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 8, đẩy Rangers vào thế 10 chống 11 suốt phần còn lại.

Rangers bị mất người trước Club Brugge từ sớm.

Từ đó, thảm hoạ thực sự bắt đầu. Chủ nhà chơi thăng hoa, còn Rangers hoàn toàn vỡ trận. Chỉ trong hiệp một, lưới của thủ thành Jack Butland rung lên thêm 4 lần, biến hiệp đấu thành cơn ác mộng. Sang hiệp hai, Club Brugge ghi thêm bàn ấn định chiến thắng 6-0, khép lại tổng tỷ số 9-1 sau hai lượt trận.

Đây không chỉ là thất bại của riêng Rangers mà còn là cú sốc lớn với bóng đá Scotland. Cả Celtic lẫn Rangers - hai biểu tượng lớn nhất - đều không thể góp mặt ở League Phase Champions League mùa này. Thay vào đó, họ phải xuống chơi tại Europa League, giải đấu ít hào quang hơn và đồng nghĩa nguồn thu tài chính cũng giảm sút đáng kể.

Thất bại nặng nề trên đất Bỉ không chỉ gióng lên hồi chuông báo động về năng lực cạnh tranh của các CLB Scotland, mà còn đặt ra câu hỏi lớn: bao giờ họ mới đủ sức trở lại bản đồ tinh hoa của Champions League?