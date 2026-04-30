Thảm họa chuyển nhượng của AC Milan

Tương lai của tiền đạo Christopher Nkunku tại AC Milan đang trở nên mờ mịt.

Theo Corriere dello Sport, Milan sẵn sàng lắng nghe mọi lời đề nghị chiêu mộ Nkunku ngay trong kỳ chuyển nhượng hè tới. Tiền đạo người Pháp chỉ ghi được 6 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này, gồm 1 bàn tại Coppa Italia và 5 bàn ở giải quốc nội.

Nkunku từng có chuỗi phong độ ghi bàn ấn tượng vào cuối tháng 12/2025, khi lập cú đúp vào lưới Verona, sau đó tiếp tục ghi bàn trước Fiorentina, Como và Bologna. Tuy nhiên, đó cũng là điểm sáng hiếm hoi, bởi kể từ đầu năm 2026, tiền đạo này gần như “mất tích” trên hàng công Milan.

Từng được xem là bản hợp đồng giàu tiềm năng, Nkunku lại không thể đáp ứng kỳ vọng. Chấn thương đầu gối nghiêm trọng năm 2023 đã ảnh hưởng lớn đến phong độ của anh, khiến cầu thủ sinh năm 1997 chưa thể tìm lại phiên bản bùng nổ như thời còn thi đấu tại Bundesliga.

Gia nhập Milan vào đầu tháng 9/2025 với mức phí 38 triệu euro, Nkunku vẫn chưa hòa nhập tại đội bóng Italy. Trong 28 lần ra sân tại Serie A (12 trận đá chính), tiền đạo người Pháp nhiều lần gây thất vọng.

Trước tình hình đó, ban lãnh đạo Milan được cho là đã định giá Nkunku vào khoảng 30 triệu euro nhằm tránh thua lỗ tài chính. Fenerbahce từng gửi đề nghị vào tháng 1 và có thể quay lại trong mùa hè, trong khi các CLB tầm trung tại Premier League cũng được xem là điểm đến tiềm năng. Ngoài ra, khả năng chuyển sang Saudi Arabia thi đấu của Nkunku cũng đang được cân nhắc.

Số tiền thu về từ thương vụ này dự kiến sẽ được Milan tái đầu tư cho hàng công. HLV Massimiliano Allegri nhiều khả năng sẽ đề xuất những phương án phù hợp, đặc biệt nếu đội bóng tiếp tục duy trì sơ đồ 3-5-2.

