Thẩm định báu vật nghìn năm được phát hiện ở Nghệ An

Bộ sưu tập bao gồm nhiều loại hình hiện vật phong phú, phản ánh đa dạng các mặt của đời sống xã hội thời kỳ Đông Sơn. Trong đó có các hiện vật sinh hoạt như thố đồng, nồi đồng, bát đồng, các công cụ sản xuất và lao động như dọi xe chỉ, cùng nhiều loại vũ khí như rìu chiến lưỡi xéo, rìu lưỡi xòe cân, rìu hình tứ giác, dao găm, lao, mác, mũi tên. Ngoài ra còn có các hiện vật trang sức như vòng tay, vòng chân và chân chạc bằng đồng.