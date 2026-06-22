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Thẩm định báu vật nghìn năm được phát hiện ở Nghệ An

  • Thứ hai, 22/6/2026 12:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hơn 125 hiện vật thuộc nền văn hóa Đông Sơn vừa được thẩm định tại Nghệ An, góp phần tái hiện đời sống, lao động và trình độ kỹ thuật của cư dân Việt cổ cách đây hàng nghìn năm.

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Bà Lê Thu Hiền - Quyền Giám đốc Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh (Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An) cho biết đơn vị vừa tổ chức hội đồng khoa học thẩm định bộ sưu tập gồm hơn 125 hiện vật được phát hiện và thu hồi tại xã Tân Phú (tỉnh Nghệ An). Đây được đánh giá là một trong những bộ hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa và khảo cổ học đặc biệt, góp phần bổ sung nguồn tư liệu quý về quá trình hình thành, phát triển của cư dân cổ trên vùng đất Nghệ An.
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Bộ sưu tập bao gồm nhiều loại hình hiện vật phong phú, phản ánh đa dạng các mặt của đời sống xã hội thời kỳ Đông Sơn. Trong đó có các hiện vật sinh hoạt như thố đồng, nồi đồng, bát đồng, các công cụ sản xuất và lao động như dọi xe chỉ, cùng nhiều loại vũ khí như rìu chiến lưỡi xéo, rìu lưỡi xòe cân, rìu hình tứ giác, dao găm, lao, mác, mũi tên. Ngoài ra còn có các hiện vật trang sức như vòng tay, vòng chân và chân chạc bằng đồng.
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PGS.TS Phạm Quốc Quân - Thành viên Hội đồng Di sản Quốc gia đánh giá đây là bộ sưu tập hiện vật Đông Sơn “vô cùng giá trị và quý hiếm”, có nguồn gốc, địa điểm phát hiện rõ ràng, mang ý nghĩa đặc biệt đối với công tác nghiên cứu lịch sử - khảo cổ học của địa phương.
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Tại cuộc họp, các chuyên gia đã trao đổi, làm rõ tên gọi, niên đại, chức năng, giá trị của từng hiện vật, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp chuyên môn về bảo quản, phục hồi và phát huy giá trị sưu tập trong thời gian tới.
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Những hiện vật được tìm thấy cho thấy sự phát triển khá cao của nghề đúc đồng, khả năng chế tạo công cụ lao động, vũ khí và đồ dùng sinh hoạt tinh xảo của người xưa

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Các nhà nghiên cứu nhận định việc phát hiện và thu hồi số lượng lớn hiện vật Đông Sơn lần này có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn, nghiên cứu lịch sử địa phương.
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Việc phát hiện hơn 125 hiện vật Đông Sơn tại Nghệ An một lần nữa cho thấy sự phong phú của kho tàng di sản văn hóa trên vùng đất giàu truyền thống lịch sử. Mỗi hiện vật không chỉ là dấu tích của quá khứ mà còn là cầu nối đưa thế hệ hôm nay đến gần hơn với những giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc.
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Kết quả thẩm định là cơ sở quan trọng để Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khoa học, xây dựng phương án bảo quản lâu dài và chuẩn bị các hoạt động trưng bày, giới thiệu tới công chúng, góp phần lan tỏa những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa Đông Sơn trên quê hương Nghệ An.

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Ngọc Tú/Tiền Phong

báu vật Nghệ An Nghệ An văn hóa Đông Sơn

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