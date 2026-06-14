Nơi phát lộ bảo vật quốc gia nghìn năm tuổi

Theo truyền thuyết, Nhạn Tháp từng cao 13 tầng và được xem là một trong những tháp Phật giáo cổ nhất ở nước ta. Trải qua hàng nghìn năm cùng nhiều biến động lịch sử, công trình hiện chỉ còn lại phần chân đế. Năm 1985, Viện Khảo cổ học phối hợp với ngành Văn hóa - Thông tin Nghệ An tiến hành khai quật di tích. Kết quả cho thấy mặt bằng chân tháp có kích thước 9,6 m theo trục Nam - Bắc và 9 m theo trục Đông - Tây. Phần chân tháp cao 2,3 m, gồm đế cao 0,7 m và bệ cao 1,6 m.