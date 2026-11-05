Thảm bại 1-9 của Lens bóc trần sức mạnh bóng đá Pháp

Thất bại 1-9 của Lens trước Como tại Champions League phơi bày khoảng cách đáng báo động giữa PSG và phần còn lại của Ligue 1.

Có hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược của bóng đá Pháp tại Champions League mùa này. PSG thắng cả 4 trận, ghi 20 bàn và đứng đầu bảng xếp hạng 36 đội. Trong khi đó, Lens xếp thứ 33 với 3 điểm, còn Lille đứng thứ 35, mới giành một điểm sau 4 lượt trận. Hai đại diện ngoài thủ đô Paris đều nằm trong nhóm có nguy cơ bị loại ngay từ vòng phân hạng.

Khoảng cách ấy trở nên khó tin sau loạt trận giữa tuần. Ngày 3/11, PSG nghiền nát Villarreal 6-0 ngay trên đất Tây Ban Nha. Một ngày sau, Lens thua Como 1-9 trên sân nhà, nhận thất bại nặng nề nhất của một CLB Pháp trong lịch sử Champions League. Cùng đại diện cho Ligue 1, nhưng hai đội dường như đang thi đấu ở những đẳng cấp hoàn toàn khác nhau.

Thất bại của Lens càng đáng suy ngẫm bởi Como không phải thế lực truyền thống của bóng đá Italy. Đội bóng do Cesc Fabregas dẫn dắt mới lần đầu dự Champions League, nhưng ghi 19 bàn sau 4 trận, đánh bại cả RB Leipzig, Manchester United và Lens với những tỷ số cách biệt. Một đại diện mới nổi của Serie A có thể tạo ra màn trình diễn mà đội á quân Ligue 1 mùa trước gần như không có khả năng chống đỡ.

Đương nhiên, một trận thua không đủ để kết luận về sức mạnh của cả giải vô địch. Tuy nhiên, khi đặt kết quả 1-9 bên cạnh vị trí của Lille và sự vượt trội của PSG, câu chuyện không còn giới hạn trong 90 phút tại Bollaert-Delelis. Champions League đang đặt ra câu hỏi lớn hơn: Ligue 1 thực sự mạnh đến đâu nếu không có PSG?

Lens không phải trường hợp cá biệt

Vấn đề của Lens không chỉ nằm ở 9 bàn thua. Trước khi gặp Como, đội bóng Pháp đã thất bại 0-2 trước Sporting CP và 0-3 trước Club Brugge. Sau 4 lượt trận, Lens thủng lưới 16 lần, ghi vỏn vẹn 4 bàn. Đáng chú ý, chính tập thể này từng về nhì Ligue 1 mùa trước, chỉ kém PSG 6 điểm và giành chức vô địch Cúp Quốc gia Pháp.

Lens nhận thất bại 1-9 trước Como ngay trên sân nhà, trận thua nặng nề nhất của một CLB Pháp tại Champions League.

Tại sân Bollaert-Delelis, Lens gần như không có phương án đối phó với lối chơi của Como. Đội chủ nhà cố gắng pressing nhưng liên tục để lộ khoảng trống phía sau hàng tiền vệ.

Nico Paz khai thác những khoảng trống ấy, trong khi Anastasios Douvikas hoàn tất cú hat-trick. Chỉ trong 22 phút ở hiệp hai, Como ghi thêm 5 bàn, biến trận đấu thành màn sụp đổ toàn diện của đại diện Pháp.

Lille cũng chẳng khá hơn. Đội bóng từng đánh bại Real Madrid 1-0, Atletico Madrid 3-1 và lọt vào vòng 16 đội Champions League mùa 2024/25 hiện chưa thắng trận nào. Họ lần lượt thua Real Betis 2-3, Arsenal 0-3, Galatasaray 2-4, trước khi hòa Bodø/Glimt 0-0. Sau 4 lượt, Lille chỉ có một điểm, ghi 4 bàn và thủng lưới 10 lần.

Những kết quả ấy cho thấy Ligue 1 không thiếu đội bóng có khả năng gây bất ngờ, nhưng lại thiếu sự ổn định để duy trì sức cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất. Lens đủ sức đua vô địch với PSG tại giải quốc nội nhưng không thể chống đỡ sức tấn công của Como. Lille từng quật ngã các ông lớn Tây Ban Nha, song hiện chật vật ngay cả trước những đối thủ vừa sức hơn.

Como của Cesc Fabregas ghi 19 bàn sau 4 lượt Champions League, trong đó có 9 bàn vào lưới á quân Ligue 1.

Điều đáng ngại là khoảng cách không chỉ xuất hiện khi các CLB Pháp đối đầu Real Madrid, Bayern Munich hay những ứng viên vô địch. Sporting CP, Club Brugge, Galatasaray và Como đều có thể khiến Lens hoặc Lille thất thế. Ligue 1 đang gặp khó khăn ngay trong cuộc cạnh tranh với nhóm CLB tầm trung khá của châu Âu.

PSG là ngoại lệ, không phải thước đo của Ligue 1

Sự vượt trội của PSG có nền tảng tài chính rõ ràng. Theo báo cáo công bố năm 2026 của Deloitte, tổng doanh thu các CLB Ligue 1 mùa 2024/25 đạt khoảng 2,2 tỷ euro, giảm 15% so với mùa trước. Riêng PSG chiếm tới 39% tổng doanh thu toàn giải, phản ánh mức độ tập trung nguồn lực rất lớn vào một CLB.

Sức mạnh tài chính giúp PSG duy trì lực lượng có chiều sâu, giữ chân những cầu thủ đẳng cấp và theo đuổi chiến lược dài hạn. Nhưng tiền không phải lời giải thích duy nhất. Dưới thời Luis Enrique, PSG xây dựng được hệ thống kiểm soát bóng, pressing và chuyển trạng thái có thể hoạt động hiệu quả trước những đối thủ mạnh nhất châu Âu. Họ không cần thay đổi hoàn toàn cách chơi khi bước ra Champions League.

Ngược lại, phần lớn đội bóng Pháp đang hoạt động trong môi trường tài chính khó khăn. Deloitte ghi nhận khoản lỗ hoạt động của Ligue 1 mùa 2024/25 lên tới khoảng 600 triệu euro, trong khi tỷ lệ chi phí lương trên doanh thu trung bình đạt 80%. Khủng hoảng bản quyền truyền hình tiếp tục gây sức ép lên ngân sách và khả năng đầu tư của các CLB. Khi nguồn lực bị thu hẹp, việc duy trì đội hình đủ chiều sâu để cạnh tranh trên nhiều đấu trường càng khó khăn.

Sự tương phản còn thể hiện qua chính đánh giá của Cesc Fabregas. Sau chiến thắng 9-1 trước Lens, HLV Como thừa nhận PSG và Barcelona ở đẳng cấp cao hơn đội bóng của ông. Fabregas cho biết khi nhìn lịch thi đấu, ông đã xác định phải tích lũy nhiều điểm trước khi gặp hai đối thủ ấy.

PSG thắng cả 4 trận, ghi 20 bàn và dẫn đầu bảng xếp hạng Champions League, trái ngược hoàn toàn với Lens và Lille.

Chi tiết này đặc biệt đáng suy ngẫm. Como có thể ghi 9 bàn vào lưới á quân Ligue 1, nhưng HLV của họ vẫn nhìn PSG như một đối thủ thuộc đẳng cấp khác. Trong mắt Fabregas, khoảng cách giữa Lens và PSG dường như lớn hơn nhiều so với những gì bảng xếp hạng giải Pháp mùa trước thể hiện.

Dù vậy, sẽ thiếu công bằng nếu lấy bốn lượt trận để phủ nhận toàn bộ chất lượng Ligue 1. Lille từng vào vòng 16 đội Champions League, Brest cũng để lại dấu ấn khi lần đầu dự giải mùa 2024/25. Bóng đá Pháp vẫn sở hữu những CLB được tổ chức tốt, có khả năng đào tạo và phát triển cầu thủ chất lượng. Điều họ thiếu là nguồn lực và tính ổn định để biến những mùa giải thành công thành vị thế lâu dài tại châu Âu.

Vấn đề vì thế không đơn giản là PSG quá mạnh hay phần còn lại quá yếu. PSG đã phát triển thành một thế lực châu lục, trong khi nhiều đối thủ trong nước chưa thể theo kịp tốc độ ấy. Khi Champions League trở thành thước đo, sự chênh lệch bộc lộ rõ ràng hơn bất kỳ cuộc đua vô địch quốc nội nào.

Ligue 1 có thể tự hào khi PSG đứng đầu Champions League, nhưng không thể lấy thành tích của đội bóng thủ đô làm bằng chứng cho sức mạnh toàn giải. Một nền bóng đá mạnh cần nhiều đại diện đủ khả năng cạnh tranh ở châu Âu, thay vì chỉ dựa vào một CLB.

Sau trận thua 1-9 của Lens, câu hỏi không còn là PSG có thể tiến xa đến đâu. Điều bóng đá Pháp cần quan tâm hơn là bao giờ phần còn lại mới đủ sức tiến gần PSG.