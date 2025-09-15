Thảm án ở Đắk Lắk: Quặn lòng bé gái 3 tuổi khóc đòi ba mẹ

Bé gái 3 tuổi - con gái của nạn nhân và hung thủ với khuôn mặt ngây thơ vẫn vô tư nô đùa, thỉnh thoảng lại ngơ ngác hỏi: “Ba mẹ đâu rồi?”.

Đã hai ngày trôi qua kể từ vụ thảm án cướp đi sinh mạng 3 người ở phường Thành Nhất (Đắk Lắk), căn nhà nơi nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, trú phường Ea Kao) gây án phủ đầy tang thương. 14h chiều nay, 3 nạn nhân sẽ được đưa đi an táng.

Gia đình nội sẽ nuôi bé 3 tuổi

Trong căn nhà ấy, bé gái N.T.M. (3 tuổi, con gái Thuận và nạn nhân Nguyễn Thị Kim H.) vô tư nô đùa, thỉnh thoảng lại ngơ ngác hỏi: “Ba mẹ đâu rồi?”.

Mỗi lần như thế, người lớn chỉ biết nghẹn ngào dỗ dành rằng ba mẹ đi làm, rồi lặng lẽ quay đi, giấu nước mắt. Hình ảnh đứa trẻ thơ dại giữa tang tóc khiến bất cứ ai chứng kiến cũng nhói lòng.

Người thân chuẩn bị lễ tang cho 3 nạn nhân xấu số.

“Cháu còn quá nhỏ để hiểu những mất mát vừa ập đến. Nhìn cháu vô tư gọi ba mẹ, chúng tôi càng thương xót. Dù khó khăn đến mấy, gia đình tôi sẽ cùng nhau nuôi nấng, không để cháu bơ vơ khi ba mẹ đã như vậy…”, chị N.N.L.T. (chị gái của nghi phạm Thuận) nghẹn ngào chia sẻ.

Chị cho biết thêm, những ngày qua, gia đình không dám ra đường, không dám mở điện thoại vì quá nhiều cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm. “Bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể gỡ tội cho Thuận. Nhưng tôi vẫn muốn thay mặt gia đình gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến gia đình các nạn nhân”, chị T. nói, giọng nghẹn lại.

Khi nhắc đến Thuận, chị T. lại nghẹn ngào. Chị T. cho biết, gia đình có 6 anh chị em, Thuận là con út. Vào năm 2021, Thuận và chị H. đã quyết định đi đến hôn nhân. Hai bên gia đình đã gặp gỡ, bàn chuyện cưới xin, nhưng do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cặp đôi chỉ làm thủ tục đăng ký kết hôn, dọn về sống chung và có với nhau một bé gái 3 tuổi.

Khi tổ chức thôi nôi cho cháu M., gia đình làm hơn 20 mâm cỗ, coi như một đám cưới giản đơn.

Dòng người tiễn đưa 3 nạn nhân xấu số, ai nấy đều bàng hoàng.

"Vợ chồng Thuận vẫn thường xuyên qua lại giữa hai bên gia đình nội - ngoại, thường chở nhau đi chơi. Chuyện cãi vã thì do hai bên sống riêng nên tôi không biết hết. Khi nghe tin dữ, chân tay tôi bủn rủn, không thể tin nổi. Đây là cú sốc quá lớn, đặc biệt với mẹ tôi, người đã cao tuổi và mang nhiều bệnh”, chị T. khóc nấc.

Hình ảnh bé M. hồn nhiên giữa nỗi đau tột cùng của hai gia đình khiến ai cũng day dứt. Người thân lo sợ, khi lớn lên, ký ức mơ hồ về buổi sáng định mệnh ấy sẽ để lại vết sẹo trong tâm hồn non nớt của cháu. “Chúng tôi chỉ mong cháu được sống trong tình yêu thương, có một tuổi thơ bình yên, để sau này không còn nhớ đến những gì kinh hoàng đã xảy ra”, một người họ hàng nghẹn ngào nói.

Một nạn nhân chuẩn bị cưới vợ

Không chỉ gia đình nghi phạm, phía gia đình nạn nhân cũng đang phải gánh chịu nỗi đau không gì bù đắp nổi. Trong số 3 người tử vong, anh Bùi Văn N. (SN 2002, em trai của chị Nguyễn Thị Kim H.) đã dạm ngõ, chuẩn bị cưới vợ.

Dự lễ tang con trai, ông B.H.P. (cha ruột anh N.) lặng người, đôi mắt đỏ hoe. Ông P. cho biết, chỉ còn vài tháng nữa, con trai sẽ xây dựng mái ấm nhỏ hạnh phúc. Hai bên gia đình đã tổ chức dạm ngõ, bàn bạc, dự định đầu năm sau sẽ tổ chức đám cưới. Thế nhưng, tất cả dự định bỗng khép lại vĩnh viễn trong buổi sáng 13/9.

Ông P. kể thêm, dù không sống chung nhà nhưng hai cha con vẫn thường xuyên gặp nhau, chia sẻ nhiều chuyện trong cuộc sống. Trong mắt ông, N. là một người con hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép, chưa bao giờ làm điều gì khiến gia đình phải buồn lòng. Giờ đây, ông mất đi đứa con trai duy nhất, nỗi đau ấy như xé nát trái tim người cha già.

"N. đang làm công việc lái taxi. Đêm xảy ra sự việc, N. vừa ở nhà vợ trở về nhà. Do không biết chị H. và hung thủ mâu thuẫn nên đã mở cửa để xảy ra sự việc đau lòng" - ông P. kể.

Phía gia đình nạn nhân sẽ lo chu toàn cho những đứa trẻ.

Cách nhà nạn nhân chỉ chừng vài chục bước chân, ông Nguyễn Thanh Dũng (em trai nạn nhân Trần Thị D. - mẹ vợ của Thuận) vẫn chưa hết bàng hoàng. Sáng 13/9, khi nghe tin về thảm án xảy ra ngay gần nhà, ông vội chạy đến hiện trường, lúc này, cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc.

“Khi cơ quan chức năng mở cửa, tim tôi như ngừng đập. Không ngờ sự việc lại ám ảnh và đau thương đến vậy. Đây thực sự là mất mát quá lớn cho cả 2 gia đình. Còn cháu Trần Tấn P. (SN 2012) đang nằm bệnh viện, gia đình chúng tôi sẽ lo lắng chu toàn, không để cháu bị thiệt thòi", ông Dũng nghẹn ngào nói.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 1h ngày 13/9, Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H., tấn công liên tiếp vào những người trong gia đình chị H.

Hung thủ Nguyễn Nam Đại Thuận Ảnh: CACC

3 người chết tại chỗ là chị H. và bà Trần Thị D. (mẹ chị H. sinh năm 1970), anh Bùi Văn N. (em trai chị H. sinh năm 2002). Con trai chị H. là cháu Trần Tấn P. (sinh năm 2012) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, Nguyễn Nam Đại Thuận bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trên đường tẩu thoát, Thuận cướp xe máy của một phụ nữ. Tiếp đó, Thuận thay quần áo, mặc áo chống nắng ngụy trang thành phụ nữ tiếp tục bỏ trốn.

Đến 8h31 cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được Nguyễn Nam Đại Thuận tại một khu rẫy trồng mì thuộc địa bàn phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Thời điểm bị bắt, Thuận vẫn mặc áo chống nắng trùm kín người. Lục soát trên người nghi phạm, công an thu giữ hai con dao một lọ thuốc ngủ và ma túy.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Thuận khai nhận có một con gái chung (3 tuổi) với chị H. Tuy nhiên, gia đình chị H. muốn con gái cắt đứt quan hệ với Thuận nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.