Thái Thùy Linh khác lạ

Ở tuổi 45, Thái Thùy Linh chia sẻ cô không bận tâm nhiều vấn đề ngoại hình, cân nặng, mà quan trọng nhất là sức khỏe để được làm những điều mình thích.

Thái Thùy Linh vừa tái xuất với album mang tên Jazz vàng, kết hợp hai thể loại nhạc jazz và bolero (nhạc vàng). Cô thể hiện những ca khúc quen thuộc như Tình bơ vơ (Lam Phương), 60 năm cuộc đời (Y Vân), Chuyến tàu hoàng hôn (Minh Kỳ và Hoài Linh), Đêm vũ trường (Anh Bằng), Sang ngang (Đỗ Lễ), Thành phố buồn, Người ngoài phố, Đời tôi cô đơn...

Nữ ca sĩ nói đây là món quà cô dành tặng người cha đã khuất. Và bản thân Thái Thùy Linh sau 40 năm trải qua yêu đương, sóng gió thăng trầm cuộc đời, bắt đầu thấm thía những ca khúc ngày xưa. Dù hiện tại bolero không còn thịnh hành như trước, Thái Thùy Linh vẫn muốn nương theo cảm xúc, đồng thời cho khán giả thấy một khía cạnh khác của cô, không chỉ bó buộc trong dòng nhạc pop, rock.

Hình ảnh mới của Thái Thùy Linh.

“Tôi nghe nhạc vàng từ nhỏ, từ chiếc cát-sét của bố. Tuy nhiên, khi còn trẻ, tôi cũng có thành kiến, nghĩ nhạc vàng bi lụy. Đến giờ tôi mới nhận ra, ngoài giai điệu thì ca từ những ca khúc nhạc vàng rất đời, cảm tưởng người nhạc sĩ sáng tác từ những nỗi đau, những trắc trở, những vết thương lòng của chính mình. Có thể vì càng trưởng thành tôi càng hiểu hơn những nỗi lòng, những câu chuyện được tác giả chuyển tải, chia sẻ trong từng ca khúc, nên thấy “thấm”, cảm nhận sâu sắc hơn và yêu hơn", Thái Thùy Linh chia sẻ.

Khi quyết định làm mới bolero, nữ ca sĩ nói không lo sợ "gạch đá", mà hạnh phúc vì được tự do làm điều mình thích. Thực thế, cô ấp ủ dự định từ 2021 nhưng phải hoãn nhiều lần vì dịch Covid. Đến năm 2024, cô gặp lại nhạc sĩ Nguyễn Quang và mời anh làm giám đốc âm nhạc. Thái Thùy Linh kể có khoảng thời gian nhạc sĩ "nhốt mình" vài tháng để tìm ý tưởng sáng tạo, thậm chí không trả lời tin nhắn, nhưng cô kiên nhẫn chờ đợi. Quá trình thu âm, có những ca khúc hoàn thanh nhanh, nhưng cũng có bài phải thu tới 4 lần mới chạm cảm xúc thật.

Nói về cuộc sống hiện tại, Thái Thùy Linh tâm sự: "Tôi thấy mình không lo lắng hay sốt ruột về tuổi tác, ngoại hình, chuyện yêu đương, chăm sóc sắc đẹp, cân nặng… Tôi chỉ quan tâm sức khỏe vì khỏe mạnh là tôi có thể làm mọi thứ mình thích: hát, chơi, lội suối… mọi thứ thật tuyệt”.

Thái Thùy Linh sinh năm 1980, được biết đến từ chương trình Sao Mai điểm hẹn 2004 với chất giọng mạnh mẽ, phong cách rock. Năm 2020, cô gây chú ý với chương trình Du ca - đi và hát, được truyền cảm hứng từ nhạc sĩ Trần Tiến. Về đời tư, Thái Thùy Linh từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, hiện làm mẹ đơn thân.