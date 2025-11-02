Thái Nguyên mưa vượt kỷ lục 61 năm

Trận mưa ngày 7/10 vừa qua ở Thái Nguyên được tổng kết là trận mưa lớn nhất lịch sử quan trắc được ở khu vực này, vượt qua kỷ lục năm 1964. Nhiều địa phương khác trên cả nước cũng hứng chịu tháng 10 mưa nhiều chưa từng có trong lịch sử.

Ngày 7/10, hoàn lưu cơn bão Matmo đã gây ra một trận mưa đặc biệt lớn ở khu vực Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Lạng Sơn, trong đó Thái Nguyên là nơi hứng chịu mưa dữ dội nhất.

Số liệu thống kê lượng mưa tháng 10 vừa được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia công bố cho thấy, lượng mưa ngày 7/10 tại Thái Nguyên là 491,3 mm, trở thành ngày mưa dữ dội nhất tại đây, nhiều hơn 2 lần kỷ lục được thiết lập vào năm 1978. Trong khi đó, khu vực Bắc Kạn (Thái Nguyên) ngày 7/10 mưa 201,2 mm, vượt hai lần kỷ lục được thiết lập 61 năm trước (1964).

Ngập lụt tại Thái Nguyên sau trận mưa ngày 7/10.

Mưa lớn chưa từng có đã khiến lũ kỷ lục trên sông Cầu khiến Thái Nguyên ngập lụt chưa từng có, nghiêm trọng hơn cả đợt ngập lụt năm 2024 do siêu bão Yagi gây ra.

Cùng với Thái Nguyên, nhiều địa phương khác ở miền Bắc cũng hứng chịu những ngày mưa dữ dội nhất trong tháng 10 như Lạng Sơn, Hà Giang, Bắc Ninh và Cao Bằng.

Miền Trung cũng hứng chịu mưa lũ kỷ lục trong tháng 10 năm nay, trọng tâm là Huế và Đà Nẵng với nhiều nơi mưa trên 1.000 mm trong khoảng thời gian 22-31/10 như Nam Đông (Huế) 1.772 mm, Trà My (Đà Nẵng) 1.545mm, A Lưới (Huế) 1.236 mm.

Kỷ lục mưa được thiết lập tại Nam Đông (Huế) vào ngày 27/10 khi lượng mưa ở đây lên tới 968,1 mm. Đáng lưu ý, tại đỉnh Bạch Mã, lượng mưa cao nhất trong một ngày lên tới 1.739,6 mm, chỉ kém trận mưa lớn nhất lịch sử thế giới có 85,4 mm và là một trong những trận mưa dữ dội nhất lịch sử thế giới.

Tính từ 19h ngày 25/10 đến 7h sáng nay, khu vực này mưa tổng cộng 3.393 mm, gấp hơn 3 lần lượng mưa trong cả năm tại tỉnh Ninh Thuận cũ. Tuy nhiên, đây là trạm đo mưa mới được đưa vào vận hành trong vài năm qua nên chưa có dữ liệu đối chiếu theo dòng lịch sử.

Cùng với những trận mưa kỷ lục, 8 tỉnh nước ta cũng ghi nhận lượng mưa nhiều kỷ lục trong tháng 10 gồm Thái Nguyên, Hà Giang, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Tĩnh và Lâm Đồng.

Cơ quan khí tượng thống kê, trong tháng 10 có 20 điểm đo trên cả nước có lượng mưa trong ngày cao nhất lịch sử tháng 10 và 14 điểm đo có lượng mưa tháng 10 cao nhất trong lịch sử.

Cùng với các kỷ lục mưa, tháng 10 cũng ghi nhận hàng loạt kỷ lục nắng nóng xảy ra ở 26 điểm đo trên cả nước, cho thấy sự khắc nghiệt của thời tiết, thiên tai.

Dự báo trong tháng 11, mưa lũ sẽ diễn biến rất phức tạp ở khu vực miền Trung. Ngay từ ngày đầu tháng 11, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía đông Quảng Ngãi đã hứng chịu mưa rất lớn, dự báo kéo dài đến khoảng đêm 4/11. Sau đó khoảng 7-8/11, khu vực miền Trung có thể tiếp tục hứng chịu mưa lớn do cơn bão số 13 gây ra.