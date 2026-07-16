Thái Nguyên khởi tố 24 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 56 vụ với 84 bị can phạm các tội về kinh tế, 10 vụ (24 bị can) phạm tội về tham nhũng, chức vụ.

Sáng 16/7, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã khai mạc kỳ họp thường lệ giữa năm (kỳ họp thứ 5) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Báo cáo về công tác phòng chống tội phạm, UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết trong 6 tháng đầu năm (từ 15/12/2025 đến 14/6/2026), lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận 1.322 tố giác, tin báo về tội phạm. Đến nay, Cơ quan công an đã kết thúc xác minh, giải quyết 1.099 tin (đạt tỷ lệ 83,13%).

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp.

Về công tác điều tra, xử lý, Cơ quan điều tra đã thụ lý 1.468 vụ với 2.744 bị can. Hiện đã kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 812 vụ (1.731 bị can).

Trong đó, đối với nhóm tội phạm về trật tự xã hội, Cơ quan điều tra đã khởi tố 396 vụ, kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 416 vụ.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 56 vụ (84 bị can) phạm tội về kinh tế; 10 vụ (24 bị can) phạm tội về tham nhũng, chức vụ; 9 vụ vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm. Hiện đã kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 46 vụ, 116 bị can phạm các tội về kinh tế, tham nhũng và chức vụ; 10 vụ (14 bị can) phạm các tội về môi trường.

Toàn cảnh kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh Thái Nguyên.

Đối với nhóm tội phạm về ma túy, Cơ quan điều tra đã khởi tố 359 vụ, trong đó đã kết thúc, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 274 vụ (419 bị can).

Đối với nhóm tội phạm về công nghệ thông tin, Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 vụ với 31 bị can.

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra cũng khởi tố 69 vụ về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ; kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 62 vụ, 70 bị can.

Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố vụ án “đưa hối lộ, nhận hối lộ”, liên quan đến cung cấp suất ăn vào trường học.

Về công tác xét xử, TAND tỉnh Thái Nguyên cho biết trong kỳ, TAND hai cấp đã thụ lý 4.867 vụ việc, trong đó 3.294 vụ đã được giải quyết. Trong đó, riêng với các vụ án hình sự, TAND hai cấp đã thụ lý 734 vụ sơ thẩm (giải quyết 608 vụ) và phúc thẩm 112 vụ (giải quyết 77 vụ).

Trong phiên khai mạc, HĐND sẽ xem xét một số báo cáo của HĐND- UBND- MTTQ tỉnh và dự thảo tờ trình các nghị quyết.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Bùi Văn Lương, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên, cho biết trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 10,01%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 19,88%; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 15,1 nghìn tỷ đồng (bằng 57,2% dự toán năm); tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 18,5 tỷ USD (tăng 19,8%), đưa Thái Nguyên tiếp tục nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về quy mô xuất khẩu; thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 8 tỷ USD ; du lịch phục hồi mạnh mẽ với trên 5,25 triệu lượt khách, doanh thu tăng gần 60%. Cũng theo ông Bùi Văn Lương, tại kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ xem xét 41 nội dung, trong đó sẽ thảo luận, thông qua 27 nghị quyết. Đây là những quyết sách mang tính chiến lược nhằm kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho tăng trưởng, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.