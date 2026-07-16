Vợ cựu viện trưởng pháp y tâm thần nhắn 'thiếu 4 tờ' sau khi nhận hối lộ

Trong vụ án xảy ra ở Viện pháp y tâm thần Trung ương, Đặng Thị Hòa, vợ cựu Viện trưởng Trần Văn Trường, bị cáo buộc nhận hối lộ để làm theo sự yêu cầu, sắp xếp của bị can Mai Anh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận, đề nghị truy tố 65 bị can trong vụ án "Đưa/Nhận/Môi giới hối lộ"; "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; "Làm sai lệch hồ sơ vụ án"; "Đánh bạc" cùng tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương.

Nhà chức trách xác định 2 bị can có vai trò chủ chốt trong vụ án là Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, quê Hà Tĩnh) và Lê Văn Đông (SN 1978, quê Thái Bình, chồng Mai Anh).

Viện trưởng Trần Văn Trường. Ảnh: Bộ Y tế.

Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 4/2023, khi đang trốn Viện, 2 vợ chồng Mai Anh và Lê Văn Đông gây ra vụ án gây rối trật tự công cộng, nên bị khởi tố. Do lo sợ bị bắt giam, Mai Anh tìm cách quay lại Viện pháp y tâm thần Trung ương "ẩn náu".

Mai Anh biết thời điểm này ông Trần Văn Trường (cũng là bị can trong vụ án) đã được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương. Do đó, Mai Anh đã liên hệ với Đặng Thị Hòa (là vợ của Trường) để nhờ Hòa tác động với Trường cho Mai Anh được điều trị tại buồng riêng, có lắp điều hòa và đưa 2 con nhỏ cùng 2 người giúp việc vào cùng.

Để "lo lót", ngày 3/9/2023, Mai Anh chuyển khoản 100 triệu đồng vào số tài khoản của Hòa với nội dung "tra tien" và được Hòa nhắn tin xác nhận đã nhận được tiền.

Đến ngày 18/9/2023, Mai Anh nhắn tin với Hòa để hẹn gặp Trần Văn Trường tại nhà riêng. Tối hôm đó, Mai Anh đến nhà, thì Hòa mở cửa đón. Mai Anh trao đổi với Trường để xin được vào Viện ở phòng riêng cùng 2 con trai và người giúp việc. Sau đó, Mai Anh để lại gói quà bên trong có hoa quả và tiền.

Khi Mai Anh ra về, thì Hòa kiểm tra thấy có số tiền 198 triệu đồng nên sáng hôm sau Hòa đã nhắn cho Mai Anh với nội dung "hôm qua thiếu 4 tờ nhé".

Bị can Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông.

Ở vụ án này, bà Đặng Thị Hòa (vợ của cựu Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường) bị cáo buộc nhiều lần nhận tiền, vật chất, để bị can Nguyễn Thị Mai Anh can thiệp vào hoạt động luân chuyển nhân sự của Viện, được cho con nhỏ và giúp việc vào ở cùng phòng điều trị riêng.

Ngoài ra, Mai Anh nhờ bà Hòa xin cho Nguyễn Văn Quang, Trần Quốc An chuyển từ Khoa Khám bệnh và cận lâm sàng sang Khoa Điều trị bắt buộc nam. Xin cho Nguyễn Thị Minh Quyên (vợ của Quang) từ Khoa điều trị bắt buộc nam sang Khoa điều trị bắt buộc nữ vì hai vợ chồng không được làm cùng khoa.

Bà Hòa đồng ý, kết quả ngày 2/5/2024, nhóm cựu cán bộ An, Quang và Quyên được chuyển khoa như trên. Đổi lại, Mai Anh mua tặng bà Hòa một xe máy điện giá 51,5 triệu đồng và một xe 3 bánh giá 28,5 triệu đồng.