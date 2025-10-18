Thái Lan triệt phá hang ổ đánh bạc trực tuyến

Cơ quan chức năng Thái Lan công bố kết quả thực hiện chiến dịch triệt phá một loạt đường dây đánh bạc trực tuyến. Uớc tính các tổ chức tội phạm này thu lợi bất chính lên tới 450 triệu USD mỗi năm.

Ảnh minh họa về đánh bạc trực tuyến: Reuters

Chiến dịch của Thái Lan triệt phá đồng loạt các đường dây đánh bạc trực tuyến do Cục Điều tra đặc biệt (DSI) và Cục Điều tra tội phạm công nghệ cao (CCIB) phối hợp thực hiện.

Theo đó, lực lượng chức năng Thái Lan đã đánh sập ít nhất 6 trang cờ bạc trực tuyến và vô hiệu hóa một mạng lưới rửa tiền cho các nhóm tội phạm này. Tổng cộng 49 đối tượng đã bị bắt giữ bao gồm cả người Thái Lan và người nước ngoài

Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapon Naowarat nhấn mạnh, lực lượng chức năng Thái Lan sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chiến dịch trấn áp tội phạm cờ bạc trực tuyến, tội phạm lừa đảo viễn thông và các loại hình tội phạm mạng khác nhằm đảm bảo sự an toàn của người dân.

Trong một diễn biến liên quan, cũng trong ngày hôm qua (17/10), Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Quỹ Phát triển sức khỏe Thái Lan nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức và thúc đẩy phát triển không gian mạng an toàn.

Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan cho biết thêm, ước tính hiện có khoảng 400.000 trang mạng bất hợp pháp tại Thái Lan, tăng mạnh so với mức khoảng 60.000 trang vào năm 2024. Trong đó, đa số là các trang cờ bạc trực tuyến, kinh doanh thuốc lá điện tử và đồ uống có cồn trái phép, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, nhất là giới trẻ.