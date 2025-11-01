Thái Lan thu giữ 2 triệu lọ hít mũi sản xuất trái phép

Cơ quan chức năng Thái Lan ngày 31/10 cho biết đã đột kích 1 kho hàng và 3 cơ sở sản xuất trái phép lọ hít mũi thảo dược của thương hiệu nổi tiếng Hong Thai, thu giữ hơn 2,3 triệu sản phẩm, trị giá hơn 100 triệu baht (khoảng 3 triệu USD).

Cơ quan chức năng Thái Lan thu giữ hơn 2,3 triệu lọ hít mũi Hong Thai. Ảnh: Cảnh sát Thái Lan

Chiến dịch thu giữ hơn 2 triệu lọ hít mũi thảo dược sản xuất trái phép của thương hiệu Hong Thai được tiến hành bởi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan và lực lượng Cảnh sát bảo vệ người tiêu dùng vào ngày thứ 5 vừa qua (30/10).



Theo đó, cơ quan chức năng Thái Lan đã kiểm tra một kho hàng ở quận Bang Khae, thủ đô Bangkok và 3 cơ sở sản xuất tại huyện Krathum Baen, tỉnh Samut Sakhon.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhà sản xuất được cấp giấy phép tại một cơ sở ở quận Bang Khae, tuy nhiên sau đó đã mở rộng hoạt động sang nhiều địa điểm khác mà chưa có sự chấp thuận của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan.

Cảnh sát Thái Lan cho biết đã tịch thu tất cả sản phẩm sản xuất trái phép tại các cơ sở này phục vụ công tác điều tra. Nhà sản xuất có thể bị truy tố với tội sản xuất và buôn bán sản phẩm thảo dược giả và tội sản xuất sản phẩm thảo dược chưa được cấp phép.

Tổng thư ký Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan Supatra Boonserm nhấn mạnh, các cơ sở sản xuất phải tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, đồng thời cảnh báo việc sản xuất hoặc buôn bán thảo dược giả có thể bị phạt tiền 1 triệu Baht (khoảng 30.000 USD ) và phạt tù lên tới 10 năm.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan đã gửi các mẫu sản phẩm bị thu giữ đến Cục Khoa học Y tế để phân tích và sẽ công khai kết quả trong thời gian sớm nhất. Trong lúc đó, Cơ quan này sẽ tiếp tục thu hồi tất cả lọ hít mũi thảo dược không đảm bảo an toàn liên quan vụ việc.

Chiến dịch của cơ quan chức năng Thái Lan diễn ra trong bối cảnh vào cuối tháng 10/2025, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan phát hiện một lô hàng lọ hít mũi thảo dược của thương hiệu Hong Thai bị nhiễm vi khuẩn và yêu cầu nhà sản xuất thu hồi khoảng 200.000 sản phẩm.

Trong thông báo ngày 28/10, người sáng lập công ty Hong Thai khẳng định tôn trọng kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng, gửi lời xin lỗi đến các nhà phân phối, khách hàng, đồng thời cam kết thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm không an toàn.