Tuyển Thái Lan bứt phá mạnh mẽ trên BXH FIFA sau chức vô địch King's Cup 2026. Trong khi đó, tuyển Việt Nam lỡ cơ hội cải thiện thứ hạng vì thất bại đáng tiếc trước Kyrgyzstan.

Thái Lan vươn lên hạng 90 thế giới.

Hôm 18/11, "Voi chiến" khép lại đợt FIFA Days tháng 11 bằng niềm vui trọn vẹn. Trong trận chung kết King's Cup lần thứ 52 diễn ra tại sân vận động tỉnh Sisaket, đội bóng xứ Chùa Vàng đánh bại Tajikistan với tỷ số 3-0 để lần thứ 17 đăng quang giải đấu.

Chiến thắng thuyết phục giúp Thái Lan tích lũy thêm 4,73 điểm, nâng tổng số điểm được cộng trong cả giải lên 6,49. Với 1.257,91 điểm, đội tuyển này chính thức vươn lên vị trí thứ 90 thế giới và đứng thứ 13 châu Á. Đây là thứ hạng tốt nhất của bóng đá Thái Lan trong vòng 20 năm, kể từ tháng 3/2006.

Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam lại trải qua ngày thi đấu đáng quên. Trong trận chung kết Casper Cup 2026 trên sân Thiên Trường, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik để Kyrgyzstan ngược dòng đánh bại với tỷ số 2-1. Bàn thua ở phút 89 khiến tuyển Việt Nam lỡ cơ hội giành chức vô địch.

Kết quả còn ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của đội trên bảng xếp hạng FIFA. Tuyển Việt Nam bị trừ 5,30 điểm, từ 1.233,64 xuống còn 1.228,34 điểm. Thầy trò HLV Kim không thể cải thiện thứ hạng, tiếp tục đứng thứ 99 thế giới thay vì có cơ hội vươn lên vị trí thứ 97.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa hai đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á hiện được nới rộng lên 9 bậc. Thái Lan đang tạo lợi thế đáng kể trong cuộc cạnh tranh thứ hạng khu vực. Trong khi đó, Indonesia giữ vị trí thứ 116 thế giới với 1.166,50 điểm. Malaysia xếp thứ 133 với 1.103,07 điểm, còn Philippines tăng một bậc lên hạng 135.

Thứ hạng của Thái Lan so với tuyển Việt Nam.