Thái Lan hạ Fiji 3-0, vào chung kết King’s Cup 2025.

Trên sân nhà, tuyển Thái Lan trình diễn một trận đấu áp đảo và đánh bại Fiji 3-0 để giành quyền vào chung kết King’s Cup 2025 hôm 4/9.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò HLV Masatada Ishii chủ động dồn ép và sớm tạo khác biệt. Phút 11, Ekanit Panya có pha trả bóng khéo léo để Ben Davis dứt điểm gọn gàng mở tỷ số. Chỉ 5 phút sau, Teerasak Poeiphimai nhanh chân đá bồi, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Thái Lan tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt với hàng loạt cơ hội trong hiệp một, song Ben Davis và Teerasak đều bỏ lỡ đáng tiếc. Bước sang hiệp hai, đội chủ nhà vẫn kiểm soát hoàn toàn và sớm có bàn thắng thứ ba ở phút 47. Poramet Arjvirai phối hợp bật nhả cùng Ben Davis rồi tung cú vô-lê đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-0.

Fiji chỉ để lại dấu ấn với cú sút phạt nguy hiểm của Joseph ở phút 59, song bóng đi chệch khung thành. Phần lớn thời gian còn lại, đội khách lép vế và liên tục chịu sức ép từ Thái Lan.

Chung cuộc, chiến thắng 3-0 giúp “Voi chiến” tiến vào chung kết King’s Cup 2025 đầy thuyết phục. Đội bóng xứ Chùa Vàng không chỉ vượt trội về kỹ thuật và tốc độ, mà còn cho thấy khát khao khẳng định vị thế trên sân chơi truyền thống của mình.

Ở trận đấu sớm trước đó, cú đúp của Mohanad Ali giúp tuyển Iraq đánh bại Hong Kong với tỷ số 2-1. Như vậy, Thái Lan sẽ gặp Iraq ở trận chung kết vào ngày 7/9, còn Fiji và Hong Kong tranh hạng 3.