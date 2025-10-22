Thái Lan công bố HLV mới

Thái Lan chính thức bổ nhiệm Anthony Hudson làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Anthony Hudson là HLV mới của tuyển Thái Lan.

Chiều 22/10, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) thông báo ông Anthony Hudson sẽ đảm nhận vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Ông thay thế cho chiến lược gia người Nhật Bản Masatada Ishii, người vừa rời ghế hôm 21/10.

Ông Hudson, 44 tuổi, là nhà cầm quân người Anh từng có thời gian giữ chức Giám đốc Kỹ thuật của FAT. Quyết định bổ nhiệm ông được giới chuyên môn đánh giá là bước đi hợp lý, khi Hudson đã có thời gian làm việc tại Thái Lan và am hiểu môi trường bóng đá Đông Nam Á.

Trước đó, ông Hudson từng dẫn dắt BG Pathum United, giúp đội bóng này đạt tỷ lệ thắng hơn 58%. Thành tích này được xem là nền tảng quan trọng giúp ông nhận được sự tin tưởng từ FAT.

Trên đấu trường quốc tế, Hudson từng dẫn dắt tuyển New Zealand dự vòng play-off tranh vé dự World Cup 2018, đồng thời có giai đoạn làm HLV tạm quyền của đội tuyển Mỹ từ năm 2022 đến 2023. Kinh nghiệm làm việc ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển được kỳ vọng sẽ giúp ông nhanh chóng hòa nhập và định hình phong cách cho “Voi chiến”.

Theo kế hoạch, ông Hudson có trận ra mắt khi Thái Lan đá giao hữu với Singapore vào ngày 13/11. Sau đó, đội hành quân đến sân của Sri Lanka ngày 18/11 trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Trận đấu cuối cùng của vòng loại gặp Turkmenistan trên sân nhà ngày 31/3/2026 được xem là bài kiểm tra quan trọng đầu tiên cho ông Hudson.

