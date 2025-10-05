Thái độ của người thông minh khi đối diện với thành công

Khi sống trong hào quang sáng chói của danh vọng, hãy giữ cho bản thân một tâm thế bình thản. Sự bình tĩnh ấy sẽ giúp chúng ta sống chuẩn mực, tránh ngạo mạn mà phạm sai lầm.

Khi sống trong ánh hào quang của sự thành công, hãy luôn thận trọng. Ảnh minh họa: H.B.

Giống như mặt trăng và mặt trời có lúc sáng lúc tối, khi tròn khi khuyết, con người sống trên đời có thể được ngợi ca và cũng có thể bị coi thường. Đó là chuyện thường tình của đời người, không có gì là lạ. Vậy, chúng ta nên có thái độ như thế nào đối với những ngợi ca và coi thường vốn là một phần của cuộc sống?

Hồng Anh Minh nói rằng: "Dù được thăng chức hay giáng chức cũng không để tâm, dù vinh quang hay tủi nhục cũng không sợ hãi, vẫn nhàn nhã ngắm hoa tàn, hoa nở trước sân nhà". Tấm lòng rộng mở, mỉm cười đối mặt với thực tại, không xao động trước những thăng trầm của cuộc sống, giữ vững thái độ thản nhiên.

Trong Đạo đức kinh có câu: "Người đời được vinh hay bị nhục thì lòng sinh ra rối loạn, sợ vạ lớn thì sinh ra rối loạn. Tại sao vinh, nhục sinh ra rối loạn? Là vì vinh thì được tôn, nhục thì bị hèn. Được thì lòng (mừng rỡ mà) rối loạn, mất thì lòng (rầu rĩ mà) rối loạn. Cho nên bảo là vinh nhục sinh ra rối loạn. Tại sao sợ vạ lớn mà sinh ra rồi loạn?

Chúng ta sở dĩ sợ vạ lớn là vì ta có cái thân. Nếu ta không có thân (quên mình có thân đi) thì còn sợ gì tai vạ nữa. Cho nên người nào coi trọng sự hy sinh thân mình cho thiên hạ thì có thể giao thiên hạ cho người đó được. Người nào vui vẻ đem thân mình phục vụ thiên hạ thì có thể gởi thiên hạ cho người đó được".

Khi đạt được giải Nobel Vật lý năm 1998, nhà vật lý người Mỹ gốc Trung Quốc Thôi Kỳ không thể hiện sự vui mừng quá mức mà vẫn giữ thái độ “tôi của ngày xưa”, thực hiện tất cả công việc trong ngày một cách tuần tự, cẩn thận theo kế hoạch đã lập sẵn.

Ngay cả khi đến dự cuộc họp báo sau khi nhận giải, ông cũng ăn mặc rất giản dị. Khi phóng viên hỏi ông có cảm tưởng như thế nào khi được nhận một giải thưởng danh giá như vậy, ông đã trả lời một cách bình thản: "Tôi không quá chú ý đến nó, nó cũng không tác động đến cuộc sống của tôi.

Tôi vẫn dạy học ở Đại học Princeton và hàng ngày nghiên cứu vật lý, bởi vì đó là một thế giới khiến tôi cảm thấy rất vui vẻ".

Có rất nhiều người vì ham muốn vật chất mà đánh mất bản tính và lương tri, không giữ được cái tâm bình lặng. Lại có rất nhiều người luôn cảm thấy buồn phiền, chán nản, thấy thế giới chỉ toàn là màu xám.

Họ không còn biết quý trọng sự bình dị, cũng không còn biết cảm kích, chân thành, lại càng không thể nhìn thấy trong sâu thẳm sự bình dị kia đang ẩn chứa vẻ đẹp làm cả thế giới phải kinh ngạc. Cuộc sống vốn rất tươi đẹp, nhưng nếu thiếu đi trái tim bình yên, chúng ta cũng sẽ không còn cảm nhận được cái đẹp.

Thời gian như dòng sông, bờ bên trái là kỷ niệm không thể lãng quên, bờ bên phải là những ngày tháng hiện tại cần phải trân trọng. Dòng nước ở giữa đang cuồn cuộn chảy kia chính là niềm thương cảm mơ hồ.

Đời người gập ghềnh trắc trở, nấc thang thành công quanh co, ung dung bình thản mới là giới hạn cao nhất của đời người. Cuộc đời luôn rối bời thế sự, bạn luôn phải biết xem xét mọi thứ xung quanh bằng tâm trạng bình thản, đó mới thật sự là thanh bạch, không màng danh lợi.