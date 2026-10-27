Thách thức của 'Rác AI' với văn hóa

Một trong những thách thức lớn nhất của “rác AI” đối với lĩnh vực văn hóa là nguy cơ “đồng nhất hóa” và “bình dân hóa cực đoan” các giá trị văn hóa.

Trong tiến trình phát triển của xã hội số, văn hóa luôn là lĩnh vực chịu tác động sớm, sâu và bền bỉ nhất của các biến đổi công nghệ. Với tư cách là công nghệ lõi của kỷ nguyên số hiện nay, AI đang từng bước tham gia vào quá trình sáng tạo, lưu trữ, truyền bá và tiếp nhận các giá trị văn hóa.

Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích cực, sự lan rộng của “rác AI” trong lĩnh vực văn hóa không chỉ đơn thuần là những sản phẩm nội dung kém chất lượng do máy móc tạo ra, mà sâu xa hơn, đó là sự tích tụ của các yếu tố sai lệch, phản giá trị, làm biến dạng không gian văn hóa và thách thức trực tiếp đến bản sắc, hệ giá trị và “sức đề kháng” văn hóa của xã hội.

Trước hết, cần nhìn nhận rằng, văn hóa là lĩnh vực gắn chặt với chiều sâu tinh thần, ký ức lịch sử, truyền thống và bản sắc dân tộc. Vì vậy, mọi sự can thiệp công nghệ vào lĩnh vực này, nếu thiếu định hướng và cơ chế kiểm soát phù hợp, đều có khả năng gây ra những hệ quả lâu dài và khó đảo ngược.

“Rác AI” hình thành khi các hệ thống AI được huấn luyện trên nguồn dữ liệu hỗn tạp, thiếu chọn lọc hoặc khi mục tiêu tối đa hóa lượt tiếp cận, tương tác và lợi nhuận được đặt cao hơn giá trị văn hóa đích thực. Khi đó, AI có xu hướng tạo ra các nội dung dễ dãi, giật gân, lặp lại khuôn mẫu, chiều theo thị hiếu thấp, điều này không chỉ làm nghèo nàn đời sống tinh thần, mà còn làm suy giảm chuẩn mực thẩm mỹ của xã hội.

Một trong những thách thức lớn nhất của “rác AI” đối với lĩnh vực văn hóa là nguy cơ “đồng nhất hóa” và “bình dân hóa cực đoan” các giá trị văn hóa. Các mô hình AI tạo sinh vận hành dựa trên xác suất thống kê và xu hướng phổ biến trong dữ liệu huấn luyện. Điều này khiến các sản phẩm văn hóa do AI tạo ra dễ rơi vào tình trạng na ná nhau, thiếu chiều sâu sáng tạo, làm mờ nhạt sự khác biệt về bản sắc văn hóa giữa các cộng đồng, dân tộc và quốc gia.

Khi “rác AI” lan rộng, không gian văn hóa số có nguy cơ bị lấp đầy bởi những nội dung đại trà, thiếu gốc rễ, khiến các giá trị văn hóa truyền thống, tinh hoa và đặc thù ngày càng khó tiếp cận công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

“Rác AI” còn đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với hệ giá trị đạo đức và chuẩn mực văn hóa xã hội. Ảnh minh họa: Freepik.

Bên cạnh đó, “rác AI” còn đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với hệ giá trị đạo đức và chuẩn mực văn hóa xã hội. Các nội dung do AI tạo ra, nếu không được kiểm duyệt và định hướng, có thể vô tình hoặc cố ý lan truyền những hình ảnh, thông điệp lệch chuẩn, phản văn hóa, thậm chí xuyên tạc lịch sử, phủ nhận các giá trị nhân văn cốt lõi.

Trong môi trường số, nơi tốc độ lan truyền thông tin vượt xa khả năng phản biện và kiểm chứng, “rác AI” có thể nhanh chóng chiếm lĩnh không gian văn hóa công cộng, làm xói mòn nền tảng đạo đức xã hội và gây nhiễu loạn nhận thức của cộng đồng.

Một khía cạnh khác không kém phần quan trọng là tác động của “rác AI” đến chủ thể sáng tạo văn hóa là con người. Khi AI ngày càng được sử dụng để sản xuất nội dung văn hóa, từ văn học, âm nhạc, mỹ thuật đến báo chí, truyền thông, nguy cơ lệ thuộc vào công nghệ gia tăng rõ rệt.

“Rác AI” xuất hiện khi con người sử dụng AI như một công cụ thay thế tư duy, cảm xúc và trải nghiệm sống, thay vì coi đó là phương tiện hỗ trợ sáng tạo. Điều này có thể dẫn đến sự suy giảm năng lực sáng tạo cá nhân, làm mờ ranh giới giữa sáng tạo đích thực và sao chép máy móc, từ đó làm giảm giá trị tinh thần và chiều sâu nhân văn của các sản phẩm văn hóa.

Đối với văn hóa đọc, văn hóa thưởng thức và tiếp nhận nghệ thuật, “rác AI” cũng tạo ra những thách thức mới. Việc tràn lan các nội dung do AI tạo ra với chất lượng không đồng đều khiến công chúng khó phân biệt đâu là giá trị văn hóa đích thực, đâu là sản phẩm hời hợt, được tạo ra nhằm mục đích thu hút lượt xem hoặc tương tác. Dần dần, thói quen tiếp nhận văn hóa có thể bị định hình theo hướng nhanh, ngắn, dễ dãi, thiếu suy ngẫm và chiều sâu. Đây là một nguy cơ lớn đối với sự hình thành nhân cách, đặc biệt trong bối cảnh giới trẻ là nhóm đối tượng tiếp cận sớm và thường xuyên với các nền tảng số.

Bên cạnh đó, “rác AI” còn đặt ra vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ và sự công bằng trong sáng tạo văn hóa. Nhiều hệ thống AI được huấn luyện trên kho dữ liệu khổng lồ, trong đó bao gồm không ít các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật có bản quyền mà không có sự cho phép rõ ràng của tác giả. Khi AI tạo ra các sản phẩm phái sinh, mô phỏng phong cách hoặc nội dung từ những tác phẩm này, ranh giới giữa học hỏi, kế thừa và xâm phạm quyền tác giả trở nên mờ nhạt. Nếu không có cơ chế pháp lý và chuẩn mực đạo đức phù hợp, “rác AI” có thể làm suy yếu động lực sáng tạo chân chính, khiến những người làm văn hóa, nghệ thuật mất dần vị thế và niềm tin vào giá trị lao động sáng tạo của mình.

Ở tầm vĩ mô, thách thức của “rác AI” đối với văn hóa còn thể hiện ở nguy cơ suy giảm sức mạnh mềm quốc gia. Văn hóa không chỉ là nền tảng của bản sắc dân tộc, mà còn là nguồn lực quan trọng trong xây dựng hình ảnh, uy tín quốc gia trên trường quốc tế. Khi không gian văn hóa số bị chi phối bởi các “sản phẩm rác”, thiếu định hướng và bản sắc, khả năng lan tỏa các giá trị tích cực, nhân văn và đặc thù của văn hóa dân tộc sẽ bị hạn chế. Điều này đặc biệt đáng lưu ý trong bối cảnh cạnh tranh văn hóa và thông tin xuyên biên giới ngày càng gay gắt, nơi mỗi quốc gia đều nỗ lực khẳng định bản sắc và vị thế của mình thông qua không gian số.

Một điểm cần nhấn mạnh là “rác AI” trong lĩnh vực văn hóa không chỉ là hệ quả của sự phát triển công nghệ, mà còn phản ánh những vấn đề sâu xa trong quản trị văn hóa và nhận thức xã hội. Sự thiếu vắng các chuẩn mực, tiêu chí đánh giá chất lượng nội dung số; sự chậm trễ trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về AI và văn hóa; cũng như tâm lý dễ dãi, chạy theo xu hướng của một bộ phận người sử dụng, đều góp phần nuôi dưỡng “rác AI”. Do đó, nếu chỉ tập trung vào các giải pháp kỹ thuật mà bỏ qua các yếu tố con người, thể chế và giáo dục văn hóa, thì khó có thể giải quyết tận gốc vấn đề này.

Như vậy, thách thức của “rác AI” đối với lĩnh vực văn hóa là thách thức mang tính dài hạn, phức tạp và đa chiều. Nó không chỉ làm suy giảm chất lượng không gian văn hóa số, mà còn tác động đến hệ giá trị, bản sắc và sự phát triển bền vững của xã hội. Vì vậy, việc nhận diện đúng và đầy đủ những thách thức do “rác AI” gây ra là tiền đề quan trọng để xây dựng các chính sách văn hóa, giáo dục và công nghệ phù hợp, bảo đảm AI trở thành công cụ làm giàu đời sống văn hóa, chứ không phải là nguồn phát sinh “rác”, làm suy giảm các giá trị tinh thần trong kỷ nguyên số.