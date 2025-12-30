Tetra Top - cuộc cách mạng bao bì cho thế hệ người dùng mới

Tetra Top được xem là cuộc cách mạng trong lĩnh vực F&B, khi kết hợp tính tiện dụng, chức năng của chai với lợi ích bền vững từ hộp giấy, tạo nên thế hệ bao bì đúng gu Gen Z.
08:00 25/12/2024
25/12/2024
Để tạo nên thành tựu quan trọng trong 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Tetra Pak luôn xem nhân sự là tài sản lớn nhất và gắn kết đội ngũ bằng giá trị cốt lõi đi cùng sứ mệnh công ty.
14:00 19/9/2024
19/9/2024
Suốt 3 thập kỷ, Tetra Pak đã mang đến những giải pháp bao bì và chế biên tiên tiến với sứ mệnh xuyên suốt “Bảo vệ những điều tốt đẹp: Thực phẩm, con người và hành tinh”.
09:00 21/12/2024
21/12/2024
Tetra Pak tiếp tục giới thiệu công nghệ tiệt trùng trực tiếp cùng giải pháp tích hợp tiên tiến trong chế biến sản phẩm từ dừa, giúp giữ nguyên vị tươi ngon và dinh dưỡng.
