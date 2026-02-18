Tết Việt ở gia đình hậu vệ Việt kiều Cao Pendant Quang Vinh

Trong ký ức của hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh, từ nhỏ đến bây giờ khi đã có gia đình riêng, anh đều được đón Tết Nguyên đán với những phong tục rất truyền thống của người Việt Nam.

Trò chuyện với Tri Thức - Znews dịp đầu xuân Bính Ngọ, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh chia sẻ về những trải nghiệm của anh và gia đình trong 2 năm đón Tết Nguyên đán ở Việt Nam.

- Quang Vinh thân mến, là một người con mang trong mình một phần dòng máu Việt Nam, Tết Việt trong ký ức của anh ra sao?

- Hồi ở Pháp, khi tôi còn trẻ, trước lúc trở thành cầu thủ bóng đá, tôi từng đón Tết với gia đình, mẹ, cô chú, anh chị em họ và em trai tôi. Tất cả chúng tôi đều từng ăn cơm với nhau. Chúng tôi cũng trang trí nhà cửa, cũng có lì xì đỏ. Chúng tôi ăn một số món như gà, bánh chưng, cơm trắng, đó là một số món ăn mà tôi nhớ được.

-Vậy Tết ở Việt Nam thì sao?

- Năm ngoái là lần đầu tôi đón Tết ở Việt Nam cùng gia đình. Có lẽ với tôi, đó là cái Tết đáng nhớ nhất bởi tôi được đón Tết cổ truyền trên chính quê hương của mẹ.

- So với Tết đầu tiên ở Việt Nam thì Tết năm nay ở nhà Quang Vinh có gì khác biệt?

- Có chứ, năm ngoái chúng tôi cùng nhau chụp bộ ảnh gia đình ở Phố cổ với áo dài, chuẩn bị đồ ăn. Nhưng năm nay, chúng tôi chuẩn bị đồ ăn nhiều hơn và nhiều món ăn truyền thống trong mâm cơm ngày Tết của Việt Nam như gà, bánh chưng, giò, chả, nem, canh măng… Bây giờ chúng tôi đã là công dân Việt Nam nên chúng tôi muốn đón năm mới thuần Việt Nam nhất.

- Sự khác biệt giữa việc đón Tết cùng mẹ ở Pháp với đón Tết ở Việt Nam với Quang Vinh như thế nào?

- Thật ra cũng không có nhiều khác biệt đâu, bởi vì khi ở Pháp, cả gia đình tôi sẽ quay quần cùng ăn cơm với nhau. Mẹ tôi sẽ chuẩn bị các món ăn Việt Nam để đón Tết.

Còn ở đây vợ tôi cũng chuẩn bị các món ăn Việt Nam. Gia đình nhỏ của tôi ở đây, chúng tôi cùng nhau tìm hiểu văn hóa Việt Nam, mâm cỗ truyền thống Việt Nam và cùng nhau nấu ăn, quây quần bên nhau.

- Anh có dạy gì con của mình về Tết truyền thống ở Việt Nam không?

- Hiện tại chúng còn khá nhỏ, con trai tôi mới 2 tuổi còn con gái thì 4 tuổi. Tôi nghĩ chúng còn quá nhỏ để tôi có thể dạy được về Tết cổ truyền. Nhưng khi chúng lớn hơn thì chắc chắn tôi sẽ dạy chúng về nó.

Tôi cũng chuẩn bị lì xì cho chúng và tôi sẽ lì xì cho những đứa trẻ quanh mình bởi tôi nghĩ điều đó rất quan trọng, vừa mừng tuổi, vừa lấy may đầu năm.

- Vậy bọn trẻ có hỏi lại bạn tại sao bố lại tặng con lì xì không?

- Có chứ, tôi đã giải thích cho chúng bởi vì đó là dịp Tết, là truyền thống thường được làm vào mỗi dịp Tết. Con gái tôi rất vui khi được nhận tiền lì xì, còn con trai tôi thì vẫn còn khá nhỏ nên cũng chưa biết nhiều về tiền.

- Ngày mùng 2 Tết, anh sẽ phải đi Singapore cùng CAHN để đá AFC Champions League Two và sẽ ko ở cùng gia đình đón Tết, vậy anh cảm thấy thế nào?

Áo dài luôn được gia đình hậu vệ Việt kiều chọn để chụp ảnh Tết. Ảnh: NVCC.

- Tôi sẽ gọi điện cho vợ và các con để chúc mừng năm mới, với tôi việc luôn giữ liên lạc với gia đình rất quan trọng, đặc biệt là khi tôi ở xa. Tôi hơi buồn nhưng đó là một phần của bóng đá mà. Với tôi, bóng đá, AFC Champions League Two rất quan trọng.

- Nhìn lại năm 2025, anh đánh giá hành trình của mình như thế nào?

- Năm qua khá ổn với tôi vì tôi giành được những danh hiệu cá nhân và cả tập thể. Đây cũng là danh hiệu cá nhân đầu tiên của tôi ở V.League, vì vậy với tôi đây là một mùa giải tuyệt vời. Hơn nữa, năm ngoái là lần đầu tiên tôi được gọi lên tuyển Việt Nam. Là một cầu thủ, đó là một khoảnh khắc tự hào và rất thiêng liêng.

- Vậy anh có mong muốn gì cho năm 2026 này?

- Đương nhiên là tôi hy vọng mình có thể cố gắng để giành được những danh hiệu cá nhân, vô địch V. League và tiến xa ở AFC Champions League Two. Với tuyển Việt Nam, tôi và cả toàn đội tuyển đều muốn đánh bại Malaysia để giành quyền đi tiếp ở Asian Cup.

- Ở CAHN, Quang Vinh và Đoàn Văn Hậu cùng đá một vị trí ở CAHN, hai người giao tiếp với nhau trong trận thế nào?

- Ở CAHN chúng tôi đá cùng với nhau, nói chuyện với nhau rất nhiều. Chúng tôi thi đấu cùng vị trí nên với tôi hay với anh ấy cũng rất dễ chơi với nhau. Chúng tôi giao tiếp với nhau khá nhiều. Hậu là cầu thủ xuất sắc, cũng khá dễ dàng để chúng tôi chơi với nhau.

- Anh có mong muốn bạn và anh ấy sẽ cùng chơi cho đội tuyển quốc gia?

- Đương nhiên là có rồi. Hậu là một cầu thủ giỏi và tôi hy vọng cậu ấy sẽ cùng tôi đá cho đội tuyển quốc gia. Chúng tôi có thể đá cùng nhau, như khi ở CAHN, có sẽ là một điều tốt cho đội tuyển quốc gia.

- Cảm ơn Cao Pendant Quang Vinh, xin được cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện và chúc bạn năm mới thật nhiều sức khỏe, thành công!

Cao Pendant Quang Vinh và vợ chuẩn bị mâm cơm Việt Nam ngày Tết