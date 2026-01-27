Tết chuẩn điện ảnh với gợi ý chọn TV cho không gian giải trí tại gia

Thời điểm cận Tết, thị trường TV trở nên sôi động khi nhiều gia đình có nhu cầu làm mới không gian sống để chào đón năm mới.

Ngày nay, nhiều gia đình chú trọng đầu tư “mini cinema” trong phòng khách hoặc phòng ngủ. Điều này xuất phát từ nhu cầu trải nghiệm điện ảnh riêng tư, linh hoạt và tăng sự gắn kết giữa các thành viên.

Đặc biệt trong dịp cận Tết, khi nhu cầu làm mới không gian sống tăng cao, thị trường TV trở nên sôi động với chương trình ưu đãi giảm giá, quà tặng hay trả góp 0%. Điều này giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các mẫu TV ở phân khúc cao hơn trong cùng ngân sách.

Lý do nhiều gia đình chọn Sony khi mua TV đón Tết

Khi nâng cấp TV dịp Tết, người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm thiết bị giải trí mới, mà còn kỳ vọng vào trải nghiệm xem phim lâu dài cho gia đình.

Với nhiều gia đình Việt, Sony là cái tên quen thuộc, từ TV màu Trinitron từng là niềm ao ước trong không gian phòng khách đến Walkman biểu tượng phong cách của nhiều thế hệ. Từ đó, câu cửa miệng “Nét như Sony” ra đời và trở thành lời khen quen thuộc cho sản phẩm hay trải nghiệm đẹp, bền và đạt chất lượng cao.

Trong những năm gần đây, Sony tiếp tục phát triển các dòng TV và loa thanh với mục tiêu mang đến trải nghiệm xem phim tại gia tiệm cận nhất với rạp chiếu.

Sản phẩm Bravia 2 II giúp khoảnh khắc Tết trở nên sống động với chất lượng 4K.

Trong dải sản phẩm Bravia thế hệ mới, Bravia 2 II là lựa chọn phù hợp cho gia đình trẻ muốn nâng cấp không gian giải trí dịp Tết. Sở hữu màn hình 4K sắc nét cùng công nghệ 4K X-Reality Pro, sản phẩm giúp tái hiện hình ảnh rõ ràng, màu sắc sinh động. Nhờ vậy, chương trình quen thuộc ngày Tết, những bộ phim đầu xuân hay tiết mục ca nhạc trở nên cuốn hút hơn. Với nhiều kích thước màn hình, Sony Bravia 2 II phù hợp đa dạng không gian sống, góp phần nâng tầm trải nghiệm giải trí tại gia trong dịp Tết.

Bravia 5 là TV Mini LED cao cấp, mang đến trải nghiệm điện ảnh tại gia mùa Tết.

Với gia đình muốn sở hữu chiếc TV Mini LED cao cấp, Bravia 5 là lựa chọn đáng cân nhắc. Được trang bị bộ vi xử lý XR Processor tích hợp AI, Bravia 5 tái hiện hình ảnh chân thực, giàu chiều sâu cùng trải nghiệm âm thanh ấn tượng. Sản phẩm kết hợp cùng XR Backlight Master Drive - công nghệ độc quyền dành cho màn hình chuyên dụng, mang đến độ tương phản ấn tượng, tái hiện rõ sự chuyển đổi giữa ánh sáng và bóng tối. Công nghệ Clear Image tích hợp AI giúp nâng cấp chất lượng nội dung và giảm nhiễu hình ảnh. Nhờ đó, những gam màu đặc trưng ngày Tết như sắc vàng hoa mai hay sắc đỏ câu đối được thể hiện sống động, cùng âm thanh lan tỏa khắp phòng, biến mỗi buổi sum họp đầu năm thành trải nghiệm đáng nhớ.

Bravia 8 II là dòng TV OLED, góp phần tạo nên chuẩn rạp chiếu phim tại gia dịp Tết.

Nếu Bravia 5 là lựa chọn cân bằng cho khoảnh khắc quây quần ngày Tết, thì TV OLED Bravia 8 II dành cho gia đình muốn nâng tầm trải nghiệm điện ảnh cao cấp tại gia. Bravia 8 II mang đến cảm giác đắm chìm, như thưởng thức suất chiếu riêng giữa không khí Tết. Nhờ bộ vi xử lý XR Processor tích hợp AI kết hợp cùng tấm nền QD-OLED thế hệ mới, Bravia 8 II tái hiện hình ảnh với độ trung thực cao, chuẩn theo ý đồ của nhà sáng tạo. Công nghệ XR Contrast Booster giúp hình ảnh đảm bảo sắc đen sâu thẳm và hoàn hảo. Đồng thời, công nghệ XR Triluminos Max là chìa khóa để màn hình đạt được độ sáng rực rỡ. Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm xem, Bravia 8 II sở hữu thiết kế tinh tế cùng màn hình kích thước lớn, giúp sản phẩm hài hòa với nhiều không gian sống ngày Tết.

Khi TV chuẩn rạp phim

Với sự đa dạng trong sản phẩm - từ máy quay phim, màn hình chuyên nghiệp, đến thiết bị âm thanh cao cấp - Sony trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của các nhà làm phim trên toàn thế giới.

Sony là một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà làm phim trên toàn thế giới. từ website.

Sony hiện thực hóa chất lượng TV chuẩn rạp phim thông qua hệ sinh thái Bravia và Bravia Theatre. Các công nghệ tối ưu cho trải nghiệm chuẩn rạp phim như Netflix Adaptive Calibrated Mode, Dolby Vision, Dolby Atmos và IMAX Enhanced giúp tái tạo hình ảnh và âm thanh đúng với ý đồ của nhà làm phim. Khi kết hợp TV Bravia cùng hệ thống loa thanh Bravia Theatre, phòng khách trở thành rạp chiếu phim tại gia. Nhờ vậy, những buổi xem phim tối cuối năm, đêm giao thừa hay ngày đầu xuân được nâng tầm cảm xúc.