Ter Stegen: ‘Nếu muốn, Messi có thể ném bóng vào mặt bạn’

Dù có những khoảnh khắc căng thẳng giữa cả hai, Ter Stegen khẳng định rằng đó chỉ là những giai đoạn tạm thời và không ảnh hưởng lâu dài đến mối quan hệ của họ. Thủ môn người Đức cũng thừa nhận rằng Messi là "cầu thủ duy nhất", nếu muốn, có thể "ném bóng vào mặt bạn mà không hề chệch mục tiêu".

Tuy nhiên, Ter Stegn cũng chia sẻ rằng dù có những lúc không hiểu nhau, họ vẫn luôn giữ được sự tôn trọng lẫn nhau, và những mâu thuẫn nhỏ đã không kéo dài. "Chúng tôi đã có những lúc không ổn, nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc nhất thời. Messi là một nhân vật đặc biệt và anh ấy bị động lực bởi những điều mà chúng ta không thể nhìn thấy", Ter Stegen nói.

Về tài năng của Messi, thủ môn của Barcelona không tiếc lời khen ngợi: "Leo là một cầu thủ xuất sắc trên sân cỏ, với sự nhẹ nhàng mà không ai có thể bắt chước. Anh ấy có thể làm bạn trông tệ chỉ với một cú sút hay một pha chuyền bóng không thể tin được".

Ter Stegen cũng tiết lộ rằng Messi luôn là người lãnh đạo thầm lặng nhưng mạnh mẽ trong phòng thay đồ: "Anh ấy không phải là người nói nhiều, nhưng khi Messi lên tiếng, mọi người đều lắng nghe".

Mặc dù đã trải qua những khoảnh khắc căng thẳng, Ter Stegen luôn coi Messi là một phần quan trọng trong đội hình Barcelona và cảm thấy may mắn khi có anh cùng thi đấu thay vì đối đầu.

