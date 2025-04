Messi mua 4 căn hộ đắt tiền

Theo Wall Street Journal, Messi vừa ký hợp đồng mua 4 căn hộ tại khu vực đang được xây dựng Cipriani Residences Miami. Căn hộ lớn nhất trong số này được chào bán với mức giá khởi điểm 7,5 triệu USD . Đây được xem là khoản đầu tư lớn nhất mà M10 từng bỏ ra kể từ khi sang Mỹ thi đấu cho Inter Miami.

Hồi tháng 9/2023, Messi chi hơn 10,8 triệu USD để mua một biệt thự tại Florida. Căn này có diện tích tổng lên tới hơn 10.000 m², bao gồm 8 phòng ngủ và 9 phòng tắm. Bên cạnh đó, nơi đây còn sở hữu một phòng spa, một phòng gym và hồ bơi ngoài trời. Biệt thự của Messi chỉ cách sân tập của Inter Miami khoảng 15 phút chạy xe.

Tờ Real Deal thậm chí tiết lộ Messi còn có 3 căn hộ cao cấp khác ở Sunny Isles Beach, địa điểm cách trụ sở của CLB Inter Miami hơn 30 km. Mức phí cho các căn hộ này không được tiết lộ.

Messi và gia đình hài lòng với chất lượng cuộc sống ở Mỹ. Tại Miami, tiền đạo này sát cánh cùng những người bạn thân như Luis Suarez, Sergio Busquets hay Jordi Alba.

Ở tuổi 37, M10 vẫn là trụ cột của Inter Miami. Anh có mức thu nhập cao nhất ở giải MLS ( 20,4 triệu USD mỗi năm). Ước tính, M10 nhận được 50- 60 triệu USD nếu tính cả các khoản chia sẻ từ thỏa thuận bản quyền truyền hình với Apple TV.

Hôm 30/3, Messi ghi bàn chỉ sau 2 phút vào sân, giúp Inter Miami thắng 2-1 trước Philadelphia Union tại vòng 6 MLS.

