Tên hai thành phố Tam Kỳ và Hội An thành tên hai phường

Quảng Nam vừa thông qua dự thảo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. TP Hội An còn 3 phường và một xã, một phường tên Hội An; TP Tam Kỳ còn 4 phường, một phường tên Tam Kỳ.

Ngày 18/4, Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi sắp xếp, TP Hội An giảm từ 13 đơn vị hành chính xuống còn 3 phường và 1 xã.

Sau sắp xếp, TP Hội An còn 3 phường và 1 xã. Ảnh: Hà Nam.

Cụ thể, thành lập phường Hội An trên cơ sở sáp nhập các phường Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong, Cẩm Nam, Cẩm Kim.

Thành lập phường Hội An Đông trên cơ sở sáp nhập phường Cẩm Châu, phường Cửa Đại, xã Cẩm Thanh và phường Hội An Tây trên cơ sở sáp nhập xã Cẩm Hà, phường Thanh Hà, phường Tân An, phường Cẩm An.

Đồng thời thành lập xã Tân Hiệp trên cơ sở xã Tân Hiệp cũ, nơi có đảo Cù Lao Chàm.

Còn tại TP Tam Kỳ có 12 xã, phường sau sáp nhập còn 4 phường. Cụ thể, thành lập phường Tam Kỳ trên cơ sở sáp nhập phường An Mỹ, An Xuân, Trường Xuân.

Thành lập phường Tam Kỳ Bắc trên cơ sở sáp nhập phường Tân Thạnh, Hòa Thuận, xã Tam Thăng. Phường Tam Kỳ Đông trên cơ sở sáp nhập xã Tam Phú, Tam Thanh, phường An Phú và phường Tam Kỳ Nam trên cơ sở sáp nhập phường An Sơn, phường Hòa Hương, xã Tam Ngọc.

Ngoài ra còn có phương án sắp xếp cấp xã ở các địa phương khác của tỉnh. Tổng số đơn vị hành chính sắp xếp còn 88 xã, bao gồm 12 phường và 76 xã.