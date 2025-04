Quảng Nam thông tin sáp nhập với thành phố Đà Nẵng

Theo đó, về dự kiến tên gọi sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng thành một thành phố trực thuộc Trung ương có tên gọi là thành phố Đà Nẵng. Dự kiến địa điểm đặt trung tâm hành chính chính trị tại thành phố Đà Nẵng hiện nay.

Theo Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, trong lịch sử, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng vốn là một nên việc hợp nhất hai địa phương là phù hợp và cần thiết nhằm mở rộng không gian phát triển, cùng nhau tạo ra sức mạnh phát triển mới.

Hiện nay, đối với tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, mỗi địa phương đều đang tồn tại những vấn đề.

Cụ thể, đối với Đà Nẵng đang đứng trước thách thức với nền kinh tế quy mô nhỏ, GRDP của Đà Nẵng chỉ chiếm 1,5% GDP của cả nước, chưa có nhiều tập đoàn lớn đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đã được chú trọng nhưng chưa tạo thành động lực phát triển, vai trò kết nối vùng của Đà Nẵng, đặc biệt là kết nối với Quảng Nam và các địa phương khác ở miền Trung chưa được phát huy đầy đủ.

Quảng Nam cũng có những hạn chế, với 6 huyện miền núi cao, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thiên tai bão lũ phức tạp, thường xuyên, hạ tầng còn nhiều tồn tại, chất lượng đội ngũ cán bộ còn hạn chế…

Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu, triển khai các mô hình mới, kể cả việc điều chỉnh đơn vị hành chính đã trở thành yêu cầu cấp thiết để mở rộng dư địa tăng trưởng, tái cấu trúc không gian phát triển. Đà Nẵng - Quảng Nam mới phải phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế vốn có của hai địa phương.

Theo Tỉnh ủy Quảng Nam, hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng định hướng phát triển theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Từ những bất cập, hạn chế của Quảng Nam và Đà Nẵng hiện nay, việc hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng là đúng, trúng về mặt thời gian và không gian, là cơ hội lịch sử, phù hợp về tính văn hóa, lịch sử, đảm bảo cho tương lai nhằm mở rộng không gian phát triển, cùng nhau tạo ra sức mạnh phát triển mới.

Tái định vị không gian phát triển tự nhiên về kinh tế, gắn kết lịch sử, văn hóa và địa lý, từ đó mở rộng tầm nhìn phát triển, hình thành nên thực thể hành chính kinh tế có quy mô đủ lớn, năng lực quản trị đủ mạnh, cạnh tranh cao để hội nhập sâu vào chuỗi giá trị quốc gia và toàn cầu.

Hướng tới mục tiêu hình thành chính quyền số, quản lý số, phát triển đô thị thông minh, vùng kinh tế tích hợp và hành chính linh hoạt giúp giao dịch hành chính được xử lý nhanh, minh bạch, tiết kiệm thời gian và chi phí cho nhân dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, phát huy nguồn nhân lực, tài lực vốn có của Đà Nẵng để đầu tư cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm), xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng trung du, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nhất là tại 6 huyện miền núi của Quảng Nam hiện nay.

Việc sáp nhập Quảng Nam và Đà Nẵng có cơ hội, môi trường, nguồn lực đầu tư cho công tác giữ gìn và phát huy bản sắc con người xứ Quảng trung dũng, kiên cường, sáng tạo gắn với xây dựng con người thành phố hiện đại, giàu bản sắc, nhân văn, sáng tạo, tri thức cao, văn hóa cao, thu nhập cao, quản trị cao, chất lượng sống cao.

Việc hợp nhất hai tỉnh, thành thành phố Đà Nẵng (mới) nhằm phát huy tiềm năng và lợi thế vốn có của cả hai địa phương. Phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng (mới) phải trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, có năng lực cạnh tranh cao ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tiếp tục định hình thành phố Đà Nẵng (mới) trở thành “trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và khởi nghiệp quốc gia”, tiên phong trong các lĩnh vực mới như Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế biển, Triển khai mô hình Chính quyền số - Đô thị thông minh - Nền hành chính hiện đại, Xây dựng chính sách nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thu hút nhân tài, Xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao và tổ chức đảng gắn với mô hình quản trị mới.

Cần định vị thành phố Đà Nẵng (mới) không chỉ là trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung mà còn thể hiện vai trò tiên phong dẫn dắt các địa phương khác trong quá trình phát triển hiện đại, cần đẩy mạnh tái cấu trúc kinh tế theo hướng nâng cao năng suất lao động và phát huy những tiềm năng, lợi thế, xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, đô thị biển hiện đại, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch di sản chất lượng cao...

Với không gian phát triển mới, cần xác định rõ vai trò và lợi thế chiến lược riêng như cực phát triển công nghiệp, logistics (Chu Lai), trung tâm du lịch văn hóa - sinh thái (Hội An - Mỹ Sơn), khu vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… Quy hoạch tổng thể phải bảo đảm phát triển cân bằng, không để xảy ra tình trạng tập trung quá mức vào Đà Nẵng mà lãng quên tiềm năng quý báu của Quảng Nam.

Thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất không chỉ là thành phố đáng sống mà trở thành thành phố tiên phong, sáng tạo, dẫn dắt, thành phố tiếp tục kế thừa những định hướng phát triển, những cơ chế, chính sách đặc thù hiện có để phát triển, xứng tầm quốc gia và quốc tế.

