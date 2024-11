Ten Hag lần đầu trở lại Manchester

Tối 19/11 (giờ Hà Nội), Erik ten Hag được nhìn thấy dùng bữa tại nhà hàng yêu thích Piccolino ở khu Hale Village (Manchester, Anh), chỉ 3 tuần sau khi bị Manchester United sa thải.

Hình ảnh của Ten Hag tại Manchester.

Ten Hag cùng vợ, bà Bianca, đến dùng bữa tại nhà hàng Italy Piccolino. Đây là nơi ông thường xuyên ghé thăm trong thời gian dẫn dắt "Quỷ đỏ". Được biết, cặp đôi cũng dành thời gian trong ngày để dọn dẹp ngôi biệt thự gần đó trước khi rời đi.

Nhà hàng này là điểm đến quen thuộc của Ten Hag. Ông từng ăn mừng chiến thắng kịch tính 4-3 trước Liverpool tại FA Cup mùa trước, khi Amad Diallo ghi bàn quyết định ở phút 121. "Ten Hag trông thoải mái, nở nụ cười tươi trước ống kính", Daily Mail mô tả.

Ten Hag trở lại trùng thời điểm tân HLV Ruben Amorim có buổi tập đầu tiên tại Carrington với Manchester United. Do nhiều ngôi sao đang làm nhiệm vụ quốc tế, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ có thể làm việc với một số cái tên nổi bật như Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Casemiro, Luke Shaw và Leny Yoro.

Về phần Erik ten Hag, ông trải qua 2 năm rưỡi đầy biến động tại sân Old Trafford trước khi bị chấm dứt hợp đồng sau thất bại 1-2 trước West Ham vào tháng trước. Ngay sau đó, Ten Hag nhanh chóng rời Anh, đáp chuyến bay riêng trở về Hà Lan.

Trong thời gian Ten Hag rời đi, huyền thoại của CLB Ruud van Nistelrooy đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền, giúp CLB chủ sân Old Trafford giữ mạch 4 bất bại trước khi Amorim chính thức tiếp quản ghế nóng.

Theo nhiều nguồn tin, Ten Hag cảm thấy đau lòng khi phải rời Manchester United. Trước đó, ông phá vỡ im lặng qua bức tâm thư: "Ước mơ của tôi là mang thêm nhiều cúp về phòng truyền thống của Manchester United. Thật không may, tôi phải kết thúc hành trình của mình".

Ten Hag được bổ nhiệm làm HLV MU vào mùa hè năm 2022 và giúp đội bóng giành vị trí thứ 3 tại Premier League và vô địch Cúp Liên đoàn Anh trong mùa giải đầu tiên. Tuy nhiên, mùa giải năm ngoái chứng kiến "Quỷ đỏ" về đích ở vị trí thứ 8, thứ hạng tệ nhất của CLB trong lịch sử dự Premier League.

