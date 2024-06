Ten Hag khiến chủ mới của MU bực tức

Cách đây ít lâu, trong một chia sẻ với đài truyền hình NOS, HLV Erik Ten Hag đã tiết lộ việc gặp gỡ các quan chức của Manchester United trong lúc ông đang đi nghỉ tại Ibiza và điều này rõ ràng khiến giới chủ MU không hài lòng.

Theo một số thông tin, thượng tầng MU cho rằng HLV Ten Hag đã vi phạm quy tắc tiết lộ thông tin nội bộ khi chưa được phép.

Trong chia sẻ của HLV Ten Hag trước đó với đài truyền hình NOS, ông khẳng định vẫn chưa chính thức đặt bút ký hợp đồng mới với MU. Vị HLV còn cho biết ông khá bất ngờ khi các quan chức MU lại xuất hiện ở địa điểm mà mình đang đi nghỉ mát.

Đáng nói, trong lúc làm việc với vị thuyền trưởng người Hà Lan về tương lai của ông, giới chủ MU cũng cho biết đã liên hệ với một số ứng viên khác. Theo cựu tiền đạo Alan Shearer, đây là điều rất nhạy cảm và chi tiết này có thể góp phần làm chậm việc ký hợp đồng mới của HLV Ten Hag.

Trong một bài phỏng vấn gần đây, Sir Jim Ratcliffe cũng khẳng định Ten Hag là một HLV giỏi. Nhưng nếu giới chủ MU và vị HLV 54 tuổi bùng nổ mâu thuẫn xoay quanh việc tiết lộ các thông tin mật, quá trình đàm phán hợp đồng mới có thể sẽ lại bị ảnh hưởng.

Và trong trường hợp đó, MU sẽ chậm hơn một chút trong việc chuẩn bị cho mùa giải mới sau khi EURO 2024 kết thúc.

