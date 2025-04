Taylor Swift và cầu thủ cao 1,96 m bớt nồng nhiệt

Theo Yahoo News, “Taylor Swift chia tay” trở thành chủ đề thịnh hành sau khi cặp đôi không xuất hiện chung tại Las Vegas. Cuối tuần qua, ngôi sao Kansas City Chiefs cùng anh trai và Justin Timberlake tận hưởng khoảng thời gian vui chơi tại sòng bạc.

Thời gian gần đây, paparazzi nhận ra Taylor Swift và Travis Kelce không thường xuyên gặp gỡ. Một trong những lần cả hai xuất hiện bên nhau là buổi hẹn hò đặc biệt tại nhà hàng Del Frisco's Grille ở Brookfield Place hồi tháng 3.

Nhiều người hâm mộ cho rằng cả hai muốn mối quan hệ trở nên riêng tư. Theo Page Six, Taylor Swift và Travis Kelce tận hưởng việc chạy trốn khỏi ống kính từ giới truyền thông.

"Họ dành phần lớn thời gian ở nhà để thư giãn. Trái ngược sự nổi tiếng, tình yêu của họ như bao cặp đôi khác. Cả hai dành thời gian cho nhau qua việc xem phim, chơi trò chơi, ở bên gia đình, cùng nấu bữa tối", người trong cuộc tiết lộ.

Sau khi hoàn thành chuyến lưu diễn Eras Tour, Taylor Swift muốn tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi quay trở lại làm việc. Nguồn tin thân cận nói thêm: "Họ thực sự trân trọng khoảng thời gian này khi họ có thể vì họ biết rằng nó không thể kéo dài mãi mãi".

Taylor Swift và Travis Kelce bắt đầu hẹn hò từ tháng 8/2023. Cặp đôi thường xuyên thể hiện tình cảm nồng nhiệt nơi đông người. Cầu thủ cao 1,96 m khen bạn gái "là người chuyên nghiệp nhất tôi từng gặp". Trong mắt Kelce, Swift ngọt ngào, mạnh mẽ và hiểu rõ những gì cô làm. Anh khâm phục những nỗ lực đạt tới đỉnh cao của Swift.

