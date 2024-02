Taylor Swift ở phòng khách sạn giá 25.000 USD

Sau Nhật Bản, Australia là điểm đến tiếp theo trong khuôn khổ The Eras Tour của Taylor Swift. Từ ngày 18/2, ca sĩ đã phục vụ âm nhạc cho hơn 110.000 khán giả ở sân vận động Accor. Theo Page Six, trong chuyến lưu diễn lần này, giọng ca Cruel Summer nghỉ ngơi ở căn phòng đẳng cấp của khách sạn 5 sao Crown Sydney (bang New South Wales).