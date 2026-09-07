Tay vợt số 3 thế giới từng nghiền ngẫm hồi ký Rafael Nadal

Carlos Alcaraz (23 tuổi) từng không thích đọc sách, nhưng một trong những cuốn hiếm hoi tay vợt Gen Z chọn lại là hồi ký của Rafael Nadal, thần tượng từ thuở nhỏ.

Carlos Alcaraz (sinh năm 2003), tay vợt tennis hiện xếp hạng thứ 3, vốn không phải một người yêu thích việc đọc sách.

Carlos Santos, một trong những HLV đầu tiên của Alcaraz, từng kể ông thường khuyến khích các học viên đọc sách trong những chuyến đi thi đấu. Nhưng khi được El Confidencial hỏi liệu Alcaraz có phải người đọc nhiều hay không, Santos trả lời: “Không, cậu ấy không thích lắm”.

Tuy nhiên, thói quen đọc sách đã dần thay đổi qua những cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của tay vợt người Tây Ban Nha.

Đầu năm 2021, khi mới 17 tuổi và xếp hạng 145 ATP, Alcaraz phải trải qua 14 ngày cách ly nghiêm ngặt tại Melbourne (Australian) do chuyến bay sang dự Australian Open có ca mắc Covid-19.

Bị giam chân trong phòng khách sạn, bên cạnh việc tập thể lực, học tiếng Anh và chuẩn bị thi bằng lái, Alcaraz đã tìm đến cuốn sách Rafa, mi historia (tạm dịch: Rafa: Câu chuyện của tôi), cuốn hồi ký do Rafael Nadal kết hợp cùng nhà báo John Carlin xuất bản năm 2011.

Thời điểm đó, khoảng cách giữa Alcaraz và thần tượng vẫn rất lớn. Nadal đang đứng thứ 2 thế giới và đã có 20 danh hiệu Grand Slam, trong khi Alcaraz mới chuẩn bị lần đầu góp mặt ở vòng đấu chính một giải Grand Slam.

Rafa, mi historia kể lại hành trình của Nadal từ Mallorca (Tây Ban Nha) đến đỉnh cao quần vợt thế giới, đồng thời nhắc nhiều đến quá trình rèn luyện khắt khe dưới sự hướng dẫn của HLV lâu năm Toni Nadal, những chấn thương và cách anh duy trì tinh thần thi đấu.

Đến tháng 3 năm nay, Alcaraz gây chú ý khi tự dùng dụng cụ san lại mặt sân đất nện sau buổi tập tại Murcia (Tây Ban Nha). Hành động này khiến nhiều người liên tưởng đến một chi tiết trong Rafa, mi historia, khi Toni từng yêu cầu Nadal tự dọn sân để rèn tính kỷ luật và sự tôn trọng với người khác.

Alcaraz đọc hồi ký Nadal trước Australian Open 2021. Ảnh: @rovingheights, @carlitosalcarazz.

Khi trưởng thành, Alcaraz dần đọc sách nhiều hơn. Juan José López Martínez, bác sĩ lâu năm của anh, thường khuyên tay vợt trẻ giảm thời gian sử dụng điện thoại để tránh bị xao nhãng. Mỗi khi rảnh hoặc buồn chán, thay vì lướt điện thoại, Alcaraz được khuyến khích đọc sách hoặc tìm hiểu về nghệ thuật.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Hola! vào năm 2024, bác sĩ López cho biết Alcaraz đã hình thành thói quen đọc tốt hơn nhiều. Thời điểm đó, cuốn sách tay vợt này nghiền ngẫm là Hábitos para ser el número 1 (tạm dịch: Thói quen để trở thành số 1) do chính López sáng tác.

Cuốn sách đề cập đến những thói quen giúp cải thiện cuộc sống và hiệu suất, như ngủ đủ, ăn uống hợp lý, giữ mọi thứ ngăn nắp và đối xử tốt với người khác. Alcaraz thấy nội dung này gần gũi vì nhiều câu chuyện trong sách xuất phát từ những trải nghiệm mà anh và bác sĩ López từng cùng trải qua.

Từ một tay vợt 17 tuổi đọc hồi ký của Nadal trong phòng cách ly, chỉ vài năm sau Alcaraz đã có cơ hội sát cánh cùng chính thần tượng của mình. Tại Olympic Paris 2024, hai người cùng khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha, thi đấu nội dung đôi nam và tiến vào tứ kết.

Mối quan hệ giữa họ vẫn được duy trì sau khi Nadal giải nghệ. Năm 2026, khi Alcaraz gặp chấn thương cổ tay và phải rút khỏi Roland-Garros, Nadal công khai gửi lời động viên, chúc đàn em sớm bình phục, theo ATP Tour.

Trước đó, Nadal cũng có mặt tại Australian Open 2026 và gặp Alcaraz sau trận chung kết. Giải đấu đánh dấu một cột mốc lớn trong sự nghiệp của tay vợt sinh năm 2003 khi anh hoàn tất Career Grand Slam, tức giành đủ danh hiệu ở cả 4 giải Grand Slam. Alcaraz qua đó trở thành tay vợt nam Tây Ban Nha thứ hai sau Nadal đạt thành tích này.