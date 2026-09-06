CEO sợ mất thói quen đọc sách do AI

Sự phổ biến của nội dung do AI tạo ra khiến nhiều lãnh đạo xa rời sách và báo cáo. Họ đặc biệt lo lắng về tình trạng này, đồng thời mong muốn quay lại với cách đọc truyền thống.

Nhiều nhà lãnh đạo muốn tìm về với cách đọc truyền thống trong thời đại số. Ảnh minh họa: Mikhail Nilov/Pexels.

Diane Brady, biên tập viên của Fortune, người đồng dẫn dắt podcast Leadership Next, cho biết nhận được nhiều email chào hàng do AI tạo ra mỗi ngày. Các nội dung này có cấu trúc gần như giống hệt nhau, từ lời chào đến những chủ đề được trình bày dưới dạng gạch đầu dòng.

Theo Brady, kiểu nội dung này làm mất đi yếu tố con người mà người đọc vẫn tìm kiếm. Theo nền tảng AI Graphite, hơn 1 triệu người đã nhấn nút “seems like AI slop” (tạm dịch: “có vẻ như là nội dung AI kém chất lượng”) trên LinkedIn. Ngoài ra, đơn vị này cũng cho biết trí tuệ nhân tạo hiện đem đến nhiều bài viết trực tuyến hơn con người.

Sự bùng nổ của nội dung do AI tạo ra kéo theo tranh luận về cách xử lý những bài viết có sự tham gia của công cụ này. Một trường hợp gây chú ý là bài bình luận của nhà đầu tư Stan Druckenmiller trên Wall Street Journal. Bài viết được thực hiện với sự hỗ trợ của AI, sau đó nhận phản hồi từ biên tập viên, kéo theo nhiều tranh luận về giới hạn phù hợp khi sử dụng công nghệ.

Brady cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở việc một bài viết có sử dụng AI hay không. Nếu một bài viết trở nên máy móc, dễ đoán và thiếu cá tính, trách nhiệm cũng thuộc về biên tập viên. Trong những cuộc trò chuyện gần đây, Brady cũng nhận thấy AI đang thay đổi cách các nhà lãnh đạo tiếp nhận và tạo ra nội dung.

AI khiến lãnh đạo xa rời sách

Tại​​ buổi giới thiệu cuốn Stay Calm (tạm dịch: Giữ bình tĩnh) của David Booth, một học giả nổi tiếng nói ông sử dụng AI tới 10 tiếng mỗi ngày. Người này thừa nhận vừa bị công nghệ cuốn hút, vừa lo ngại về những gì AI có thể làm.

David Booth, người tiên phong trong lĩnh vực đầu tư theo chỉ số và nhà sáng lập Dimensional Fund Advisors, lại là ví dụ cho những giá trị mà AI khó thay thế. Cuốn sách Stay Calm kể câu chuyện mà chỉ Booth có thể kể: từ một người bán giày ở Kansas đến khi xây dựng một công ty quản lý tài sản trị giá 1.000 tỷ USD . Cuốn sách đồng thời tổng hợp triết lý đầu tư mà ông đã chia sẻ trong nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, Brady vẫn đặt câu hỏi liệu Booth có sử dụng người viết thuê hay AI không. Nếu có, người đọc cũng khó nhận ra. Song, điều đáng chú ý hơn nằm ở một xu hướng khác. Các CEO nói với Brady rằng họ đang đọc ít sách và báo cáo hơn vì AI. Điều này bắt đầu khiến chính họ lo lắng.

Nhiều lãnh đạo lo ngại nội dung AI khiến thói quen đọc sách mất dần. Ảnh minh họa: Arina Krasnikova/Pexels.

Khoảng 40% người Mỹ không đọc một cuốn sách nào trong năm qua, theo dữ liệu do Fortune tổng hợp và dẫn lại. Một CEO trong lĩnh vực tài chính nói với Brady về việc cố gắng quay lại cách đọc truyền thống.

Vị CEO này nhận ra rằng họ đang đánh mất sắc thái và tính nguyên bản của một lập luận khi chỉ đọc những bản tóm tắt. Đọc chậm hơn, sâu hơn giúp có thêm thời gian để nghiền ngẫm và tự đưa ra kết luận.

Giá trị của sự sáng tạo từ con người

Andy Hunter, CEO Bookshop.org, cũng cho rằng yếu tố con người vẫn có giá trị riêng. Bookshop.org hoạt động như một nền tảng thương mại điện tử cho 90% trong số hơn 3.400 nhà sách độc lập tại Mỹ. Đây cũng là một nhóm đang tăng trưởng.

Hunter sử dụng AI để kiểm tra mã lập trình nhưng không dùng công nghệ này để đưa ra khuyến nghị sách cho khách hàng. Điều khiến ông lo ngại không hẳn là nội dung AI kém chất lượng, mà là gian lận. Hunter cho biết đang chứng kiến nhiều cuốn sách được tạo bằng AI ngay tại thời điểm người dùng tìm kiếm, nhằm tận dụng những xu hướng được quan tâm.

Theo Hunter, nhiều nội dung kém chất lượng được tạo ra để đánh lừa người dùng và khiến họ mua sách. Ông cho rằng Amazon chưa làm đủ để bảo vệ khách hàng khỏi tình trạng này. Với Bookshop.org, lời giải nằm ở sự tuyển chọn của con người.

Các nhà sách độc lập muốn con người giới thiệu sách cho con người. Theo Hunter, giải pháp đối với nội dung AI kém chất lượng là sự tuyển chọn, sáng tạo và đánh giá từ con người.

Trong thời đại nội dung AI trở nên phổ biến, các sáng tạo có dấu ấn con người càng được đề cao. Ảnh minh họa: Cup of Couple/Pexels.

AI cũng đang làm thay đổi một vấn đề khác: tiêu chuẩn cơ bản của nội dung. Công cụ AI giúp hầu hết người dùng có thể kể một câu chuyện mạch lạc, theo Forbes.

Song, khả năng tạo ra một bộ phim Hollywood bằng iPhone không biến một người thành đạo diễn giỏi. Tương tự, khả năng tạo ra một bài viết nhanh chóng không đồng nghĩa với việc người đó trở thành một nhà tư tưởng có sức ảnh hưởng.

AI đang mở rộng nhóm nội dung ở mức trung bình. Đây lại chính là vùng mà không ai muốn đứng. David Meadvin, CEO One Strategy Group, đặt vấn đề theo một cách khác. Câu hỏi quan trọng là liệu AI có đang khiến mọi người trở nên “bình thường” hay không.

Đối với các nhà lãnh đạo muốn vươn ra khỏi sự “bình thường”, sự phổ biến của AI vì thế không chỉ đặt ra câu hỏi về năng suất. Nó còn buộc họ cân nhắc lại giá trị của việc đọc chậm, suy nghĩ sâu và tiếp nhận những ý tưởng được tạo ra bởi con người.