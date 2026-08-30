Tay vợt pickleball hàng đầu bật khóc 4 lần vì một cuốn sách

Tay vợt người Mỹ Christian Alshon (sinh năm 2000) đặc biệt yêu thích các tác phẩm về kỷ luật, sức bền tinh thần và từng bật khóc nhiều lần khi đọc hồi ký của David Goggins.

Christian Alshon dành nhiều thời gian đọc sách về tâm lý và phát triển bản thân. Ảnh: @christian.alshon.

Christian Alshon (26 tuổi) hiện nằm trong nhóm tay vợt pickleball hàng đầu thế giới. Theo Pickleball.com, anh đang xếp hạng 3 nội dung đôi nam, hạng 4 đôi nam nữ và hạng 4 đơn nam trên hệ thống PPA. Trong năm 2026, Alshon đã giành chức vô địch đôi nam nữ tại Lakeville Indoor National Championships, bên cạnh nhiều lần vào chung kết và giành huy chương ở các giải PPA.

Trước khi chuyển sang pickleball chuyên nghiệp, Alshon từng theo đuổi tennis. Anh bắt đầu chơi pickleball vào tháng 6/2022, chỉ hai tuần sau khi giành chức vô địch đơn NCAA Division III cùng Đại học Chicago (Mỹ), khép lại mùa giải với thành tích 18 trận toàn thắng. Nền tảng tennis sau đó trở thành lợi thế lớn khi Alshon bước sang môn thể thao mới.

Bên cạnh việc tập luyện kỹ thuật, tay vợt người Mỹ còn dành nhiều thời gian cho sách, đặc biệt là những tác phẩm về phát triển bản thân và tâm lý thể thao. Trong cuộc phỏng vấn với Pickleball.com năm 2024, Alshon cho biết anh đã đọc rất nhiều sách phi hư cấu, phát triển bản thân và tâm lý thể thao. Tuy nhiên, việc liên tục tiếp xúc với những chủ đề tương tự đôi khi khiến anh cảm thấy các cuốn sách trở nên lặp lại và nhàm chán.

Để duy trì hứng thú, Alshon chủ động xen kẽ những tác phẩm hư cấu mang tính giải trí vào danh sách đọc. Anh từng tìm kiếm các đầu sách được đánh giá hấp dẫn và chọn đọc The Alchemist (Nhà giả kim) của Paulo Coelho cùng The Kite Runner (Người đua diều) của Khaled Hosseini.

“Thỉnh thoảng tôi sẽ thêm một cuốn tiểu thuyết thú vị để tạo sự đa dạng”, Alshon cho biết.

Tay vợt người Mỹ cũng thường mang những bài học từ sách tâm lý vào cách thi đấu trên sân. Ảnh: Fahasa, The Owl.

Cuốn để lại ấn tượng mạnh nhất với Alshon là Can’t Hurt Me: Master Your Mind and Defy the Odds (tạm dịch: Không thể khuất phục: Làm chủ tâm trí, vượt lên nghịch cảnh) của David Goggins. Tác phẩm kể lại hành trình của Goggins từ tuổi thơ nhiều khó khăn đến khi trở thành Navy SEAL và VĐV sức bền, qua đó tập trung vào kỷ luật, khả năng chịu đựng và việc vượt qua giới hạn bản thân.

Alshon gọi Can’t Hurt Me là “cuốn sách hay nhất tôi từng đọc trong đời”. Anh thậm chí đã rơi nước mắt ít nhất bốn lần trong quá trình đọc vì câu chuyện quá giàu cảm xúc.

Một cuốn sách khác Alshon dành sự quan tâm là The Inner Game of Tennis (tạm dịch: Trò chơi nội tâm trong quần vợt) của W. Timothy Gallwey. Cuốn sách tập trung vào khía cạnh tâm lý trong thể thao, đề cập đến “trận đấu bên trong” của mỗi VĐV, nơi họ phải đối diện với sự căng thẳng, mất tập trung, tự nghi ngờ hay phán xét chính mình.

Một số nguyên tắc từ sách cũng được anh đưa trực tiếp vào cách thi đấu. Trong một video chia sẻ 6 bí quyết duy trì sức mạnh tinh thần trên sân, Alshon nhắc đến It Takes What It Takes (tạm dịch: Làm điều cần làm) của Trevor Moawad. Điều anh nhớ nhất từ cuốn sách là nguyên tắc “staying neutral”, tức giữ trạng thái tâm lý trung lập.

Theo Alshon, một VĐV không thể lúc nào cũng duy trì cảm xúc tích cực, đặc biệt khi đang bị dẫn sâu. Tuy nhiên, việc nổi giận hoặc thất vọng cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến màn trình diễn. Alshon cho biết anh thường tự đặt những câu hỏi đơn giản như chuyện gì vừa xảy ra, chuyện gì đang diễn ra và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cách suy nghĩ này giúp tay vợt chuyển sự chú ý khỏi cảm xúc sang thông tin và chiến thuật cần thiết cho điểm số kế tiếp.

Ngoài ra, Alshon còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị trước trận. Tay vợt cho rằng việc xem lại video thi đấu, ngủ đủ đến bổ sung nước đều có thể ảnh hưởng đến sự tự tin khi bước vào sân.