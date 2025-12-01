Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tại sao chúng ta phải đi làm? Vì tiền bạc, vì đam mê hay đơn giản chỉ là hít “drama”, đủ thứ chuyện trên giời dưới biển. Làm sao để người lao động có được tâm thế đúng? Làm thế nào để chủ doanh nghiệp tạo ra được môi trường làm việc lành mạnh và đồng thời tối ưu hóa được lợi nhuận? Tất cả sẽ được giải đáp từ góc nhìn của nhà Tâm lý học - Tiến sĩ Ron Friedman hướng đến việc tạo ra một môi trường làm việc hạnh phúc và hiệu quả.

Tay vợt nữ 16 tuổi thay đổi chuẩn mực nước Pháp

  • Thứ hai, 1/12/2025 13:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hơn ba mươi phút sau, Seles tung cây vợt lên không trung, khoảnh khắc ấy được phát lại vô số lần trên truyền hình khắp thế giới.

Đứng trước điểm “set point” và Monica Seles đang tăng tốc.

Một cú đánh trái tay không qua lưới. Lỗi không đáng đó đã trao cho đối thủ một cơ hội vàng. Bốn điểm để giành chiến thắng trong hiệp mở màn.

Đó là năm 1990 tại Paris. Monica Seles, 16 tuổi, đang cạnh tranh để trở thành nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử quần vợt Pháp Mở rộng. Hiện tại, viễn cảnh ấy có vẻ không khả quan.

Song tình thế đã thay đổi. Trở lại cuộc chơi, Seles tỏ ra bất khả chiến bại. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cô thi đấu tập trung và năng nổ, vượt lên dẫn 3-0 trước tay vợt số một thế giới, Steffi Graf. Nhưng vị trí dẫn đầu không giữ được lâu. Graf đã trở lại chiến đấu một cách không hề nao núng, lần đầu ấn định tỷ số 6 đều, và hiện đang dẫn trước 6-2.

Sự thiếu kinh nghiệm của Seles bắt đầu lộ ra. Đây là lần đầu cô tham dự chung kết Grand Slam, và Graf biết điều đó. Thêm một lỗi nữa trận đấu sẽ kết thúc.

Seles đi vòng quanh đường kẻ ngang cuối sân và hít một hơi. Cô lướt dây vợt, thổi vào các ngón tay. Cô khuỵu gối, chuẩn bị cho cú giao bóng 110 dặm một giờ của Graf.

Cú giao bóng đầu tiên đi chệch hướng và hiện tại, Seles được giao bóng lại. Cô không để lãng phí thời gian, trở lại vị trí sẵn sàng với điệu nhảy thường thấy. Đôi chân chuyển động từ bên này sang bên kia như thể đang đi chân trần trên một chiếc giường than đang cháy.

Cuối cùng Seles đã sẵn sàng cho cú giao bóng đến. Nếu xem trận đấu ở chế độ quay chậm, bạn sẽ thấy Seles lao về bên phải ngay khi trái bóng bay khỏi vợt của Graf. Cô bước nhỏ và xoay người, dùng hết sức bình sinh.

“Haaaa-Eeeeh!!!”

Graf không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn. Seles đã đánh một phát thắng chéo ngang mặt sân.

vo dich anh 1

Monica Seles. Ảnh: Tennis Major.

Dứt điểm, đám đông cổ vũ nhiệt liệt. Seles bất ngờ chuyển sự chú ý về cây vợt. Không ai ngạc nhiên trước tiếng hét chói tai và cú đánh trái tay của Seles. Rốt cục, bất cứ ai xem trận đấu đều đã hơn cả trăm lần nghe tiếng hét đó. Đó chỉ đơn giản là âm thanh của Seles khi thi đấu quần vợt.

6 - 3, đến lượt Seles giao bóng. Cô tung bóng lên và lẩm nhẩm khi chạm vào trái bóng.

“Beeeeehhh!!!”

Cú trả ngược của Graf quá mạnh và bóng đi ra ngoài.

6 - 4.

Ở lượt đổi kế tiếp, Seles đã đưa đối thủ vào thế khó, buộc Graf phòng ngự lốp bóng một cách yếu ớt.

“Eeeeehhh!!!”

Seles đáp trả cú đánh qua đầu một cách đầy dứt khoát, xóa “set point” thứ ba.

6 - 5.

Trở lại lượt Graf giao bóng, cô mắc lỗi kép một cách khó hiểu, để lãng phí mất “set point” cuối.

6 - 6.

Từ thời điểm này, Seles càng quyết tâm. Một tiếng “Haaa-Eeeh!!!” vang lên, cô giành lại vị trí dẫn đầu. Một tiếng “Beeeeehhh!!!” và ba tiếng “Haaa-Eeeh!!!” sau đó, màn trở lại thật trọn vẹn.

Seles thắng hiệp đầu. Tỷ số cuối là 8 - 6.

Khẩn trương trở lại ghế, Seles giơ nắm tay ăn mừng. Đám đông hoan nghênh nhiệt liệt. Trên khán đài, cha cô không tin vào mắt mình.

Phần còn lại của trận đấu diễn ra chóng vánh. Graf đã nỗ lực đầy quả quyết nhưng mất đi vị thế rất khó để thiết lập lại. Các cú đánh của cô hơi thiếu độ xoáy và việc lựa chọn cú đánh có vấn đề. Hơn ba mươi phút sau, Seles tung cây vợt lên không trung, khoảnh khắc ấy được phát lại vô số lần trên truyền hình khắp thế giới.

Màn trình diễn của Seles tại Pháp Mở rộng 1990 đã làm sục sôi giới quần vợt. Chỉ mới mười sáu tuổi, cô đã trở thành tay vợt trẻ nhất trong lịch sử vô địch một giải đấu lớn, đặc biệt hơn khi thực tế cô mới chỉ thi đấu chuyên nghiệp được hơn một năm. Sự tiến bộ từ con số 0 đến sự náo động giới thể thao nhanh chóng tới mức đáng kinh ngạc.

Nhưng đó chưa phải tất cả những gì diễn ra tại Paris thời điểm ấy. Seles có thể không biết điều đó, nhưng sự nỗ lực của cô có ý nghĩa hơn nhiều so với việc giành được một chiếc cúp. Đó là điều không ai xem trận đấu có thể đoán định, thậm chí nhận ra được sau hàng thập kỷ.

Trong một buổi chiều thi đấu, Monica Seles đã làm thay đổi một chuẩn mực xã hội.

Ron Friedman/Bách Việt Books – NXB Thanh Hoá

vô địch Tay vợt Chuẩn mực Nước Pháp

