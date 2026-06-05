Tay vợt hạng 114 thế giới vào chung kết Roland Garros

Maja Chwalinska tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích tại Roland Garros 2026 khi giành vé vào chung kết dù phải bắt đầu giải từ vòng loại.

Maja Chwalinska tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích tại Roland Garros 2026.

Roland Garros 2026 đang chứng kiến một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử giải đấu mang tên Maja Chwalinska. Ở trận bán kết diễn ra tối 4/6, tay vợt người Ba Lan đánh bại Diana Shnaider với tỷ số 7-6(4), 6-4 để ghi tên mình vào chung kết đơn nữ.

Chiến thắng này giúp Chwalinska trở thành tay vợt thứ hai trong Kỷ nguyên Mở đi từ vòng loại vào tới chung kết một giải Grand Slam. Trước cô, chỉ có Emma Raducanu làm được điều tương tự tại US Open 2021.

Ít ai nghĩ một tay vợt đang đứng hạng 114 thế giới lại có thể tạo nên hành trình kỳ diệu đến vậy tại Paris. Trước khi bước vào vòng đấu chính, Chwalinska phải vượt qua ba trận vòng loại. Tính cả chiến thắng trước Shnaider, cô đã thắng liên tiếp 9 trận tại Roland Garros năm nay.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, Chwalinska cho thấy bản lĩnh đáng kinh ngạc. Shnaider từng dẫn 4-2 trong loạt tie-break set đầu tiên và đứng trước cơ hội giành lợi thế lớn. Tuy nhiên, tay vợt người Nga đánh mất sự ổn định ở thời điểm quyết định, trong khi Chwalinska thắng liền 5 điểm để lật ngược tình thế.

Bước sang set hai, thế trận diễn ra cân bằng cho đến game thứ 9. Chwalinska tận dụng thành công cơ hội bẻ game giao bóng trước khi khép lại trận đấu sau 1 giờ 47 phút thi đấu.

Nhờ thành tích vào chung kết, tay vợt 24 tuổi chắc chắn sẽ vươn lên vị trí số 21 trên bảng xếp hạng WTA sau giải đấu.

Không chỉ tạo dấu mốc chuyên môn, Roland Garros 2026 còn mang đến bước ngoặt lớn về tài chính cho Chwalinska. Trước giải đấu năm nay, cô mới kiếm được hơn 864.000 USD tiền thưởng trong toàn bộ sự nghiệp. Chỉ riêng việc góp mặt ở trận chung kết đã giúp tay vợt Ba Lan nhận thêm 1,4 triệu USD .

Ở trận tranh ngôi vô địch, Chwalinska sẽ đối đầu Mirra Andreeva, người vượt qua Marta Kostyuk ở bán kết còn lại.

Người hâm mộ Ba Lan từng kỳ vọng Iga Swiatek sẽ tiếp tục thống trị Roland Garros. Nhưng khi cựu số một thế giới không còn hiện diện, Chwalinska bất ngờ trở thành niềm hy vọng mới.

Từ một tay vợt phải chơi vòng loại đến vị trí trong trận chung kết Grand Slam đầu tiên sự nghiệp, Chwalinska đang đứng trước cơ hội hoàn tất câu chuyện cổ tích đẹp nhất của Roland Garros năm nay.