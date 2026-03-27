Tay đua xe rally chuyên nghiệp trẻ nhất Trung Quốc mới 7 tuổi

Shao Ziyan (7 tuổi) gây chú ý khi trở thành tay đua rally chuyên nghiệp trẻ nhất Trung Quốc sau khi được cấp chứng nhận từ năm 5 tuổi.

Shao tự tin khi ngồi sau tay lái của một chiếc xe thật. Ảnh: SCMP.

Theo SCMP, Shao Ziyan đến từ Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Bố của Shao cho biết cậu bé đã say mê đua xe từ khi mới 1 tuổi và bắt đầu luyện tập với thiết bị mô phỏng tại nhà.

Nhận thấy con có năng khiếu, ông dần nâng cấp thiết bị tập luyện và mua cho con một chiếc xe go-kart chạy điện.

Chỉ hơn 2 tuổi, Ziyan đã chuyển từ xe điện sang xe chạy nhiên liệu vì cảm thấy chiếc xe cũ quá chậm. Cậu bé cũng được tham gia các khóa huấn luyện go-kart chuyên nghiệp. Ziyan cũng thường xem các video đua xe quốc tế để học kỹ thuật của các tay đua, thậm chí bắt chước một số kỹ thuật từ bộ phim hoạt hình Nhật Bản Initial D.

Năm 4 tuổi, Ziyan xếp hạng 30 thế giới trong một trò chơi mô phỏng đua xe. Trong khi đó, bố của cậu bé - dù có nhiều kinh nghiệm chơi mô phỏng hơn - cũng chỉ đạt thứ hạng ngoài top 3.000.

Cùng thời điểm này, Ziyan bắt đầu lái xe rally thực thụ và có thể điều khiển xe trên mặt băng suốt 40 ngày luyện tập. Một năm sau, cậu được Liên đoàn Thể thao Ô tô - Mô tô Trung Quốc cấp chứng chỉ, chính thức trở thành tay đua rally chuyên nghiệp.

Đua xe rally là môn thể thao ra đời ở châu Âu từ đầu thế kỷ 20 và bắt đầu xuất hiện tại Trung Quốc từ những năm 1980. Thành tích tốt nhất của một tay đua Trung Quốc thuộc về Han Wei, 53 tuổi, khi ông xếp thứ 8 chung cuộc tại giải Dakar Rally năm 2023.

Shao Ziyan và cha mình bên cạnh chiếc xe đua. Ảnh: SCMP.

Bố của Ziyan đã mua một chiếc xe rally cũ hiệu Suzuki Swift, đặt riêng cho con với chi phí hơn 200.000 nhân dân tệ (hơn 760 triệu đồng). Ông cho biết gia đình không khá giả; bản thân là nhiếp ảnh gia tự do tại Bắc Kinh, công việc liên quan đến lĩnh vực ô tô.

Chi phí cải tạo xe chủ yếu từ tiền tiết kiệm của ông và khoản ủng hộ từ người theo dõi trên các tài khoản mạng xã hội của Ziyan. Hiện, cậu bé cũng là một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội với hơn 1 triệu người theo dõi.

Gần đây, Ziyan giành chiến thắng tại một giải rally cấp quốc gia và được cho là người chiến thắng trẻ nhất trong lịch sử môn thể thao này. Ước mơ của cậu bé là trở thành người Trung Quốc đầu tiên vô địch giải Vô địch đua xe rally thế giới.

Để đồng hành cùng con trên hành trình này, bố của Ziyan cũng trở thành tay đua rally chuyên nghiệp. Trước những thắc mắc về việc một trẻ vị thành niên tham gia đua xe, ông khẳng định mọi hoạt động đều hợp pháp.

Do trẻ em không được phép lái xe trên đường công cộng, gia đình phải dùng xe kéo để vận chuyển xe đua đến các giải đấu. Tổng chi phí cải tạo và vận chuyển xe đã vượt 800.000 nhân dân tệ (hơn 3 tỷ đồng ). Ông cũng cho rằng thiết kế của xe đua và đường đua giúp đảm bảo an toàn cho con trai.